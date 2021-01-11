Telegram'ın kurucusu Durov: Apple, Google ve Twitter'dan daha tehlikeli

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, yaptığı açıklamada Apple şirketinin, Google ve Twitter'dan daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Durov’un katıldığı tartışma, ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin kullandığı Parler uygulamasının Apple ve Google tarafından engellenmesi konusuyla başladı. Sputnik'te yer alan habere göre; konuyu değerlendiren Durov, "Apple ve Google, özgürlük açısından Twitter’dan çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Apple bu iki siteden daha tehlikeli, zira uygulamalara erişiminizi tamamen engelleyebilir" ifadelerini kullandı.

Durov, Android’e geçmenin birçok kullanıcının haberleşme özgürlüğünü koruması yönünde bir adım olacağını belirtti.

ABD'deki muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililerin ve Trump yandaşlarının yoğun kullandığı Parler isimli sosyal medya platformu, teknoloji devleri Apple ve Google’dan sonra Amazon’un da hedefi haline gelmişti.

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