Telegram, WhatsApp'ın yeni özelliğini tiye aldı: Hangi yıldayız!

Telegram, WhatsApp'ın geçtiğimiz günlerde IOS’tan Android’e konuşma geçmişini taşıma özelliğini getirmesi ile alay etti. Bu özelliği çok uzun bir süre önce kullanıcılarına sunmaya başlayan Rus merkezli mesajlaşma platformu, Whatsapp'a "Hangi yıldayız" yazılı bir fotoğraf gönderdi.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde IOS’tan Android’e sohbet aktarma özelliğinin geleceğini açıklamıştı. Birçok kişi, Whatsapp'ın bu özellik getirmek için geç kaldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Webtekno'nun haberine göre, Whatsapp'ın yeni özelliği duyurduğu tweetin altına yorum yapan Telegram, "Hangi yıldayız" yazılı bir fotoğraf gönderdi.