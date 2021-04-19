Telegram'dan iki yeni web sürümü

Mesajlaşma uygulaması Telegram, WebZ ve WebK olmak üzere ki yeni web sürümünün duyurdu.

Telegram tarafından yapılan açıklamalarda, yeni web uygulamalarının kullanılabilmesi için Telegram'ın mobil sürümünün akıllı telefonda bulunmasının zorunlu olduğu belirtildi. Kullanıcıların kısa mesaj ya da QR kod olmak üzere iki farklı doğrulama yöntemi ile Telegram WebZ ve Telegram WebK'ya giriş yapabileceklerini ifade eden yetkililer, uygulamaların bazı temel özelliklerin şimdilik kısıtlı olduğunu, bunların düzeltileceğini ifade ettiler.

Telegram'ın yeni web uygulamaları, hareketli etiketler, karanlık mod, sohbetler ve gruplar gibi pek çok özelliğe sahipler. Tasarım açısından da oldukça benzer olan uygulamalar, bazı ufak tefek farklarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Örneğin Telegram WebZ'de tarayıcı bildirimlerinin etkinleştirilmesi için bir simge yok ancak bu sürümün renkli arka planları bulunuyor. Telegram WebK ise adres çubuğunda hızlı yüklemeye imkan tanıyan bir kısa yolla geliyor.