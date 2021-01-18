“Telegram daha güvensiz” iddiası; "Anlık mesajlaşmalarınız bile görülebiliyor, uçtan uca şifreleme yok"

Alternatif Medya Derneği’nden Diyar Saraçoğlu, son günlerde büyük bir dijital göçe sahne olan Telegram’da güvenlik açığı bulunduğunu belirtti. Saraçoğlu, “WhatsApp’la ilgili sorun yaşayıp Telegram’a geçtiğinizde anlık mesajlaşmalarınızın bile görülebileceği daha güvensiz bir hamlede bulunmuş oluyorsunuz” diyor.

Whatsapp’ın kullanıcı verilerini Facebook ve bağlı şirketlerle paylaşacağını duyurması dünya çapında tepki çekti ve çok sayıda kişinin uygulamayı silmesiyle sonuçlandı. Uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyenlerin 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesine onay vermesi gerekiyordu, ancak Whatsapp geri adım atarak değişikliğin yürürlüğe girmesini mayıs ayına ertelediğini açıkladı. Kullanıcılar, hali hazırda konum, cep telefonu modeli, arama süresi gibi meta verilerin kullanımı için Whatsapp’a izin vermiş durumda. Ancak yeni güncelleme yürürlüğe girerse bu verilerin kullanımı Whatsapp’la sınırlı kalmayacak Facebook ve grup şirketlerine satılacak.

Whatsapp’ın kullanıcı sözleşmesini değiştirme kararı, Türkiye’de de geniş yankı buldu. Kararın ardından kişisel verilerin uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin kitlesel bir tartışma başladı ve kullanıcılar kişisel verilerin korunduğu güvenli uygulama arayışına girdi. Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre, Bilgisayar Mühendisleri Odası da “Özgür ve güvenli iletişim: Whatsapp değilse ne?” başlığıyla düzenlediği oturumda bu arayışı ele aldı. Alternatif Bilişim Derneği’nden Avukat Faruk Çayır, Alternatif Medya Derneği’nden Diyar Saraçoğlu ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Adil Güneş Akbaş katıldığı oturum, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Tigin Öztürk’ün kolaylaştırıcılığında gerçekleşti.

Oturumda, kişisel verilerin korunması için açık kaynak kodlu özgür yazılımları destekleyen uygulamaların kullanılması gerektiği belirtildi.

"Telegram'da uçtan uca şifreleme bile yok"

Alternatif Medya Derneği’nden Diyar Saraçoğlu, Whatsapp’ın gizlilik sözleşmesini değiştirme kararıyla beraber Türkiye’de kişisel verilerin güvenliğinin ilk kez kitlesel anlamda konuşulmasının önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Whatsapp, uçtan uca şifreleme yöntemiyle kişiler ve gruplar arasındaki mesajların gizli kaldığı bir uygulama olsa da açık kod kaynaklı özgür bir yazılım değil. Saraçoğlu, “Bizim bir yazılımdan beklediğimiz açık kaynak kodlu ve özgür yazılım olma özelliğini Whatsapp sağlamıyor. Yani biz Whatsapp’ı kullanırken işin mutfağında, arka tarafında neler olduğunu bilemiyoruz" diyor.

“Son güncelleme bizim açımızdan bir sorun teşkil ediyor”

Whatsapp gibi uygulamalar tarafından toplanan verilerin çok gelişkin algoritmalarla analiz edilerek şirketlere ya da şirketlerle bağlantılı siyasi aktörlere satılabileceğini belirten Saraçoğlu, bu denli yüksek bir maliyeti yalnızca ana akım siyasi aktörlerin karşılayabileceğini söylüyor:

“Whatsapp’ın kullanım bilgilerinizi Facebook ve üst şirketlere vermesi artık Whatsapp’taki kullanım bilgilerinizin hedefli reklamcılık şirketleri tarafından işlenebilmesi anlamına geliyor. Böylece web'de geçirdiğiniz zaman boyunca hedeflenen reklamlara maruz kalmanız mümkün olacak. Bu noktada bu son güncelleme bizim açımızdan bir sorun teşkil ediyor.”

“Daha güvensiz bir hamle”

Son günlerde büyük bir dijital göçe sahne olan Telegram ise Saraçoğlu’na göre güvenli uygulamalar arasında yer almıyor. Whatsapp'ın aksine Telegram’da tekil ya da grup mesajlarında uçtan uca şifreleme özelliği direkt olarak kullanıcının karşısına gelmediğini, bu özelliğin, kullanıcılar tarafından özel olarak seçilirse devreye girdiğine dikkati çeken Saraçoğlu:

“Whatsapp’la ilgili sorun yaşayıp Telegram’a geçtiğinizde anlık mesajlarınızın bile görülebileceği daha güvensiz bir hamlede bulunmuş oluyorsunuz. Telegram’ın bazı tarafları açık kaynak kodlu ama sunucu tarafı açık kaynak kodlu özgür yazılım değil. Bu da güvenlik tarafından çok büyük bir sorun teşkil ediyor.”