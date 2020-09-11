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Medya

Telegol ekranlara dönüyor, yeni kanalı belli oldu!

11 Eylül 2020 17:00

Serhat Ulueren'in sunduğu, 21 yıldır Türk futbol seyircisiyle buluşan fenomen program Telegol, ekranlara dönüyor. Telegol'ün yeni kanalı Ekotürk oldu.

21 yıldır Türk futbol seyircisiyle buluşan fenomen program Telegol yeni yayın döneminde Ekotürk ailesine katılıyor.

Deneyimli moderatör Serhat Ulueren yönetiminde Telegol her hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 23.00'de Ekotürk ekranlarında olacak.

Süper Lig'in nabzının tutulacağı Telegol'de her hafta birbirinden önemli ve farklı konuklar yer alacak.

Bu yepyeni Telegol'de Serhat Ulueren'e Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan da eşlik edecek.

Telegol her Pazartesi ve Çarşamba günü saat 23:00'de Ekotürk TV ekranlarında.

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