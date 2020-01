Telefonunuzun izlenmemesi için yapmanız gereken 5 şey

Geride bıraktığımız yıl gün yüzüne çıkan NSA skandalı ve yasalaşması için çalışmalar süren, internetin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısını içeren torba yasa, teknoloji kullanıcılarının kişisel bilgilerine ilişkin endişeleri kamuoyunun dikkatine sundu. NSA'ın İOS ve Android çalıştıran akıllı telefonlara erişebildiğinin de ortaya çıkmasına rağmen telefon şirketlerinin kullanıcılarının bilgilerini toplamasına engel olmak için yapılabilecek şeyler de var. Peki akıllı telefon sahipleri şirketlerin kendilerini izlediğini nasıl bilecek? Telefonlarınızda şu beş şeye dikkat edin.

Operatörler nerede olduğunuzu biliyor ve bu bilgileri paylaşıyor

Cep telefonu operatörleri her zaman yerinizi bilir çünkü telefonunuz baz istasyonlarına sinyal göndermek zorundadır. ABD'de Verizon bu verileri perakendeciler, billboarda reklam verenler ve stadyum sahipleri ile paylaşıyor. Yakında AT&T de bu işe girecek.

Kullanıcılar telefonlarının verdiği bu sinyali kapatamaz. Ancak bu sinyaller genellikle anonimdir yani sinyalin kimliği bilinmez. Ancak örneğin Verizon bu bilgilerini paylaşmak için kullanıcıların iznini alıyor. Siz de operatörünüzün size sunduğu kontratta bu tarz bir şartın veya hükmün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Daha fazla mahremiyet için Wi-fi bağlantınızı kapatınız

Telefonları izleyen birçok sistem Wi-fi ağlarından yararlanıyor. Bunu önlemek için telefonlarınızdaki Wi-fi bağlantınızı kapatmanız gerekiyor.

AVG Technologies'in bunun için bir "DO NOT TRACK" yani "İZLEME" fonksiyonlu bir hizmeti var. Bu hizmeti kullanan kullanıcılar telefonları ile yalnızca güvenli Wi-Fi ağlarına bağlanıyor. Bu güvenli Wi-Fi ağlarının çekim alanından çıktığınız an bağlantınız otomatik olarak kapatılıyor.

iPhone kullanıyorsanız hangi uygulamanın yer bilgilerinize ulaştığını kontrol ediniz

Eğer iPhone kullanıyorsanız tek tek hangi uygulamanın yer bilginize ulaşıp ulaşmayacağına karar verebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken Ayarlar>Gizlilik>Konum Servisleri yolunu izlemek. Açılan yeni sayfada artık hangi uygulama ile konum bilginizi paylaşıp paylaşmayacağınız sizin tercihinize kalmış oluyor.

Android kullanıyorsanız konum izleme ayarını kapatın

Android telefonlar ise konum bilgilerini hangi uygulamalar ile paylaşıp paylaşmayacağına izin vermiyor. Bunun için kullanıcıların yapması gereken ise konum servisini tümden kapatmak. Ayarlar>Konum Hizmetleri>Konumu Bul yolunu izlemeniz yeterli. Yalnız Konum Bul ayarını kapattığınızda harita özelliğini kullanamadığınızı da hatırlatmak da yarar var.

Özel sistemlerden çıkın

Toronto'daki sensörleri işleten Turnstyle Solutions şirketi kullanıcılara internet sitelerine girip konum bilgilerini paylaşmamaya olanak veriyor.

Turnstyle Solutions, mahremiyet ile ilgili gelen eleştiriler ardından bu özelliği internet sitelerine getiren Kanada'daki sekiz şirketten birisi. Bunun için kullanıcıların telefonlarının MAC adresini internet sayfasındaki ilgili yere girmesi gerekiyor. Telefonunuzun MAC adresine ulaşmak için Apple kullanıcıları Ayarlar>Genel>Hakkında, Android kullanıcıları ise Ayarlar>Telefon Hakkında>Durum yolunu takip edebilir.