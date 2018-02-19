"Telefonunda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var" ihbarı; polis otobüsü durdurdu, 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da belediye otobüsünde seyahat eden M.D.A'nın telefonundaki yazışmaları gördüğünü iddia eden bir kişi, polisi arıyıp "Telefonunda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var" diyerek ihbarda bulundu. Otobüs durdurularak gözaltına alınan M.D.A, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na giden M.D.A’nın telefon yazışmalarını gören bir yolcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. M.D.A’nın Devrim- Der adlı bir grupta yazışmalar yaptığını ve telefonda Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının olduğunu iddia eden kişinin ihbarı sonrası polis hareket halindeki otobüsü durdurdu. Çantalarında suç unsuruna rastlanmayan yolcu gözaltına alındı ve telefonuna savcılık kararıyla el konuldu.

Dün yaşanan olayda bir yolcu, “E-10 Otobüsündeyim. Devrim- Der diye grup kurmuşlar. Apo’nun resimleri var telefonunda” sözleriyle M.D.A’yı şikâyet etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri E-10 otobüsünü Pendik’te durdurdu. Havalimanına giden M.D.A’nın çantalarını arayan polis ekipleri hiçbir suç unsuruyla karşılaşmadı. Savcılık kararıyla telefonuna el konulan M.D.A gözaltına alındı.

Avukat eşliğinde ifadesi alınan yolcu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Otobüste sohbet de ihbar edilmişti

Geçen günlerde Ankara’da Keçiören’den Kızılay’a gelmek için bindiği otobüste yanındaki kişiyle sohbet eden M.A. adlı kadını bir diğer yolcu şikâyet etmişti. Yolcunun ihbarı sonrası M.A. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.