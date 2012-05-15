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Yaşam

Telefonuna gelen mesaj ölüme götürdü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ilköğretim öğrencisi Kader Demiroğlu, okuldayken cep telefonuna gelen mesajla dışarı çıktı ve pompolı tüfekle öldürüldü

15 Mayıs 2012 14:40

Zonguldak'ta 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Kader Demiroğlu, av tüfeği ile öldürüldü. İddiaya göre Kader cep telefonuna mesaj atan kişinin isteğiyle teneffüste okulun dışına çıktı. Saldırgan pompalı tüfekle ateş açıp öldürdü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Kader Demiroğlu, okuldayken cep telefonuna bir mesaj gelince arkadaşlarına “Metin Amca beni çağırıyor” diyerek dışarı çıktı. Amca dediği 51 yaşındaki Metin Abacı, küçük kızı pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, dün sabah ilçe merkezindeki Fatih İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Kader Demiroğlu, cep telefonuna mesaj atan kişinin isteği üzerine teneffüs sırasında okulun dışına çıktı.

Kader dışarı çıkar çıkmaz pompalı tüfekle öldürüldü. Çevredekiler tarafından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları, Kader Demiroğlu’nun teneffüste telefonla konuştuktan sonra, “Metin Amca beni çağırıyor” diyerek bir kız arkadaşıyla dışarıya çıktığını, sonra da silah sesi duyduklarını söyledi.

Olaydan kısa bir süre sonra 51 yaşındaki Metin Abacı, ilçe merkezinde polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Metin Abacı, poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

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