İlköğretim öğrencisi kız teneffüste öldürüldü

Zonguldak’ın Devrek İlçesi’nde 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Kader Demiroğlu, okulun önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

8’inci sınıf öğrencisi Kader Demiroğlu, iddiaya göre cep telefonuna mesaj atan kişinin isteği üzerine teneffüs sırasında okulun dışına çıktı. Kimliği belirsiz kişi, Demiroğlu’na av tüfeği ile ateş ederek kaçtı. Çevredekiler tarafından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kader Demiroğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Devrek Kaymakamı Hüseyin Öner, olayın okulun dışında meydana geldiğini söyledi. Kaymakam Öner, şüpheli kişinin öğrencinin cep telefonuna mesaj atarak konuşmak için dışarıya çağırdığını, o sırada da av tüfeği ile ateş edip kaçtığını söyledi.

Zanlı yakalandı

Devrek ilçesinde teneffüste silahla vurulan 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kızın katil zanlısı yakalandı.

Devrek Fatih İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Kader Demiroğlu'nun (14) teneffüste okulun yakınındaki Millet Bahçesi Parkı mevkisinde bulunduğu sırada tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, öğrencinin olay yerinde bulunan cep telefonunda inceleme yaptı.

Güvenlik güçleri, zanlının Metin A. (56) olduğunu belirledi.

İnşaat işçisi Metin A'nın bir yakınının evinde saklandığını tespit eden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Metin A'nın cep telefonuyla Demiroğlu'na mesaj atıp okulun dışına çağırarak cinayeti işlediği öne sürüldü.

Zanlının sorgusu sürdürülüyor.