Telefonu boyuna sıkıştırıp konuşmak boyun fıtığına yol açıyor

Uzmanlar, boyun fıtığından korunmak için başka şeylerle ilgilenirken, telefonu boyuna sıkıştırılıp konuşulmaması gerektiğini söyledi.

Samsun'da özel bir hastanede görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mustafa Çolak, toplumun büyük bir kesiminde bel fıtığı görüldüğünü dile getirdi.

Boyun fıtığının görülme ihtimalinin bel fıtığına oranla daha az olduğunu söyleyen Dr. Çolak, "Bel fıtığı terimi genel bir terimdir. Hastanın fıtığının bulunduğu bölgeye göre değişik klinik bulgular görülebilir. Bölgeye göre hastaların belinde, kasığında, diz kapağına doğru yayılan bir ağrı ya da genellikle de kalçadan başlayıp ayak topuklarına ya da parmaklarına kadar yayılan ağrı bize hastada bel fıtığı olabileceğini düşündürmektedir.

Hastanın, belden başlayıp kalçadan ayak topuğuna kadar giden bir ağrı, ayağında uyuşma ve karıncalanma, ayak bileğinde ya da parmaklarında kuvvetsizlik gibi şikayetleri varsa bel fıtığından şüpheleniliyor" dedi.

Bel ve boyun fıtığı

Boyun fıtıklarının bel fıtıklarına göre nispeten daha az görüldünü, ancak daha ağır seyrettiğini ifade eden Op.Dr. Çolak, "Genellikle boyun omurlarının arasındaki diskin sinir kökünün altına fırlamasıyla oluşur. Bel fıtığında olduğu gibi ağrı hissedilen yer fıtık olan bölgeye göre değişir. Enseden omuza, omuzdan dirseğe ya da parmaklara doğru yayılan bir ağrı hissedilebilir. Fıtık parmaklarda kuvvetsizlik uyandıracak kadar ilerlemişse, mikrodiskektomi yöntemi ile hasta ameliyat ediliyor" diyerek bel ve boyun fıtığını önlemek için neler yapılması gerektiğini de şu sözlerle ifade etti:

"Bilgisayar başında otururken sırt geriye yaslanmalı ve bel boşluğu yastık iledesteklenmelidir. Bilgisayarla mesafe göz hizasında olacak şekilde iyi ayarlanmalıdır. Başka şeylerle ilgilenirken telefon boyuna sıkıştırılıp konuşulmaması gerekir. Ev işleri yaparken dikkat edilmeli, ağır kaldırılmamalıdır. Klimalar omuz ve sırt kısmına doğru konulmamalıdır. Tenis gibi sırtı zorlayıcı sporlardan kaçınılması gerekir. Ortopedik yatak kullanılmalı ve yastık çok yüksek ya da çok alçak olmayacak şekilde ayarlanmalıdır."