-TELEFONSUZ İNTERNETE YÜZDE 5 VERGİ ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Türk Telekom A.Ş'nin sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi sunumuna yönelik hizmeti olan ''Yalın DSL''de uygulanacak Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranını yüzde 5 olarak belirledi. Türk Telekom A.Ş, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak, sadece data (internet) sunumuna yönelik sabit hat hizmetinde ne oranda ÖİV alınacağı konusunda mukteza (görüş) istedi. Türk Telekom, başvurusunda, ÖİV'nin sabit telefon hizmetlerinde yüzde 15, mobil telefonda yüzde 25, internet sunumunda ise yüzde 5 olduğuna dikkati çekerek, yalın DSL'nin bu oranlardan hangisine tabi olduğunun açıklığa kavuşturulmasını talep etti. -YALIN DSL'YE ÖİV MUKTEZASI- Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin mukteza yazısı da komisyonda ele alındıktan sonra Türk Telekom'a gönderildi. Muktezada, yalın DSL hizmetinin, internet servis sağlayıcılarına verilen hizmetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı ve bu çerçevede Türk Telekom A.Ş'nin yalın DSL hizmeti için uygulayacağı ÖİV oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Temmuz ayında aldığı kararda, işletmecilerin Türk Telekom'un sahip olduğu xDSL şebekesi üzerinden abonelerine IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi modeli ile hizmet sunabilmesi için gerekli olan usul, esas ve ücretleri içeren Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi'nin, en önemli yeniliklerinden birisi olan sabit telefon aboneliği olmadan DSL (Digital Subscriber Line-Sayısal Abone Hattı) internet erişimi hizmeti alınmasına imkan sağlayan Yalın DSL uygulamasının hayata geçirilmesini onaylamıştı. Yalın DSL hizmetinde aylık erişim ücretini vergiler hariç 8,13 TL olarak onaylayan Kurul, sabit telefon hizmeti alınmadan DSL internet hizmeti alınması durumu olan Yalın DSL uygulamasında bakır kabloların kullanılmaya devam edildiğini, bu nedenle Yalın DSL uygulamasında da söz konusu olan bakır kablolara ilişkin maliyetlerin (yatırım, bakım, onarım, işletme vb.), Yalın DSL hizmetinin sunulduğu diğer ülkelerde de olduğu gibi DSL aylık ücretlerine ilave edilerek karşılandığını kaydetmişti. Yalın ADSL hizmeti için belirlenen, vergiler eklendiğinde 10-11 liraya yükselen ve tüketiciye 13-14 lira olarak yansıyan bu rakamın çok yüksek olduğunu belirten bazı tüketici dernekleri de durumu mahkemeye taşımıştı.