Telefonlar birkaç dakikada şarj olacak

T24 - Saatler süren şarj sürelerine son! Çok yakında "anında" şarj olan pillerle tanışabiliriz.



Nanoteknolojideki son gelişmeler, pillerin şarj olma süresini birkaç dakikaya düşürebilir.



ABD Enerji Bakanlığı'nın Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki bir takım tarafından geliştirilen yeni teknoloji, pilin yarı kapasitesine 30 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Titanyum dioksit nanotüplerin kullanılması ise pilin kapasitesinin zamanla artmasına neden oluyor.



Grup, titanyum dioksit nantüplerin "pil devrettikçe farklı evrelere geçebildiğini" farketmiş. Bunun anlamı, yapıların enerji akışını güçlendirecek şekilde hizalamaları.



Argonne kimyageri Jeff Chamberlain, bu davranışın bir madde için hiç alışılmadık bir şey olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor: "Bilimsel açıdan çok ilginç olan nano düzeyde evre geçişleri görüyoruz. Bu ise, bu maddeleri daha derin bir düzeyde anladığımızda elektrikli enerji depolama sistemlerinde kullanılan maddelerin sırlarını açığa çıkaracağımız anlamına geliyor."



Argonne'da titanyum dioksit nanotüpler ve lityum iyon pillerle yapılan testlerde nantüplerin sadece pilin şarj olma süresini geliştirmediği, pillerin güvenilirliğini ve sağlamlığını da artırdığı gözlenmiş.





