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Yaşam

Telefonda uzun konuşan karısını öldürdü

Kadına şiddetin önüne geçilemiyor. Kadına yönelik en son şiddet haberi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne çok az bir süre kala Manisa'dan geldi

08 Mart 2013 09:04

Manisa'da bir kişi telefonda uzun süre konuştuğu için tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.
 
Turgutlu ilçesinde 3 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın, tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta yaşayan 38 yaşındaki Musa Ç., uzun süre telefonda konuşan eşi Gülcan Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini darp eden Musa Ç., sokağa kaçan Gülcan Ç'yi elindeki bıçakla kovaladı.

Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan Gülcan Ç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Musa Ç, kısa süre sonra elindeki suç aletiyle yakalandı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Gülcan Ç.'nin biri kız, ikisi erkek 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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