Telefon piyasasında dengeler değişiyor

Akıllı telefon piyasasına hükmeden Apple ve Google’a yeni bir rakip geldi. Firefox, Çinli firma ZTE tarafından üretilen akıllı telefonda uyguladığı açık işletim sistemiyle dengeleri değiştirdi. ZTE Open modeli, ilk bakışta, Google'un Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olsa da fiyatıyla dikkat çekiyor. 69 euroya piyasaya sürülen telefonun ücreti içinde 30 euroluk SIM kart ücreti ve kontör de var.

İspanya’da piyasaya çıkan ZTE Open kullanıcılardan büyük ilgi görürken, rekabeti daha da artırıp fiyatları ucuzlatması bekleniyor. Telekomünikasyon şirketi Telefonica’nın iş geliştirme müdürü Carlos Domingo “Bu telefon Samsung Galaxy 4 kadar gelişmiş özelliklere sahip mi, hayır. Ama zaten en tepedeki modellerle rekabet amacıyla yola çıkılmadı. Amaç Apple ve Google gibi platformlar düzeyinde rekabet. Bugüne kadar hiç girilmemiş yeni bir pazar. Amaç çok uygun bir fiyata, çok iyi bir performans” diyor.

Geliştiricler, açık kaynak kodlu Firefox işletim sistemi üzerinde ücretsiz ve serbest bir şekilde çalışabilecek.