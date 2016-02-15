Telefon dolandırıcıları 'Ne mutlu Türküm diyene' parolasıyla 60 yaşındaki kadını dolandırdı

İstanbul'da annesiyle yaşayan Gülsüm Nüket Yücel, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcı çeteye 862 bin TL'sini kaptırdı. Parayı kapıdan teslim alan çete üyeleri, her seferinde "Ne mutlu Türk'üm diyene” ve "Aslan yürek demir bilek" parolalarını kullandı.

Telefon dolandırıcılarının bu defaki kurbanı İstanbul Şişli'deki evinde annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki koro sanatçısı Gülsüm Nüket Yücel oldu. Geçtiğimiz aylarda Yücel'i ev telefonundan arayan dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütüne satıldığını söyledikleri kadından para istediler. Ancak şebeke işe gizem katıp 'parola' kullanmasını istedi.

"Aslan yürek demir bilek" dedirttiler

Habertürk'ün haberine göre, annesini yalnız bırakamayacağını söyleyen Gülsüm Nüket Yücel, evine gelen bir kişiye önce 4 bin 500 TL ve aile yadigârı 50 bin liralık 2 kolye verdi. Birkaç gün sonra tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez bankadaki paralarını istedi. Yücel, bankadan çektiği 118 bin TL'yi evine gelen bir başka kişiye "Aslan yürek demir bilek" parolasını duyduktan sonra teslim etti. Ardından da diğer bankalardaki 35 bin, 120 bin, 20 bin ve 120 bin değerindeki altınlarını şebekeye verdi.

Evini sattırıp, kredi çektirdiler

Paranın bittiğini anlayan şebekenin bir sonraki hedefi ise Yücel'in Maltepe'deki dairesi oldu. "Operasyonda emlakçı ve tapu görevlileri var. Bir emlakçı bul ve evi sat. Satış gerçek olmayacak" yalanına inanan kadın, evini 360 bin TL'ye satıp parayı dolandırıcılara verdi. Yücel'e para ve ziynet eşyalarını her teslim edişinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedirten dolandırıcıların gözü doymadı. Son olarak 15 bin ve 20 bin TL tutarlarında 2 ayrı kredi çektiren çete üyeleri son aramada "Sizi dolandırdık, hepsi numaraydı" dedi. Toplam 862 bin 500 TL'sini kaptıran Yücel, soluğu poliste aldı.