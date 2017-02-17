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Medya

Tele 1 TV'nin 'Youtube kanalı' kapatıldı

"'Evet'çiler tarafından yoğun bir Spam saldırısına maruz kaldık"

17 Şubat 2017 14:16

Gazeteci-Yazar Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele 1 TV’nin 'Youtube kanalı' kapatıldı.

Tele 1 TV’den yapılan açıklamada “Değerli izleyicilerimiz, Youtube kanalımız, Cumhuriyet ve laiklikle sorunu olan 'Evet'çiler tarafından yoğun bir Spam saldırısına maruz kalmış ve bu durumdan ötürü Youtube tarafından askıya alınmıştır” denildi.

İzleyicilerini destek olmaya çağıran Tele 1 TV’nin açıklamasında “yt-partner-support@google.com ve copyright@youtube.com adreslerine konu ile ilgili şikayetlerini bildirmeye davet ediyoruz. Şikayetlerinize kapatılan kanalımızın linkini eklemeyi lütfen unutmayın” ifadesi de yer aldı.

İşte o açıklama:

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Merdan YanardağTele 1 TVYoutube kanalıkapatıldıevetSpam saldırısı

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