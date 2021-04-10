TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ: Ölçüm yapan Kantar Medya, TELE 1’in reytingini başka kanallara aktarıyor

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, reyting ölçümü yapan Kantar Medya’nın “TELE 1’in reytingini başka kanallara aktardığını” ileri sürdü.

Daha önce de reyting ölçümlerinde TELE 1’e ‘kumpas’ uygulandığını ve bunu açıklayacağını duyuran. Yanardağ’dan yeni bir açıklama geldi. TELE 1’in reytinglerinin başka kanallara aktarıldığını belirten Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Ölçüm yapan Kantar Medya, TELE 1’in reytingini başka kanallara aktarıyor. Dijital platformlarda 10 kat fazla izlendiğimiz bir kanal, bizim üç katımız reyting almış gösteriliyor. Muhalif TV’ler arasında izleyici aktarını yapılıyor. Çünkü TELE 1 cesur, bağımsız, net ve daha etkili.”

Yanardağ daha önce de, "Merak ediyoruz bu kimin kumpası?" diye sormuştu

Yanardağ, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise reyting ölçümlerinde TELE1’e yönelik ‘kumpas’ kurulduğunu belirterek, “TELE 1, dijital platformların tümünde ya günü ilk üç-dört içinde bitiriyor ya da kimi günleri birinci olarak tamamlıyor. Sayılar tartışmasız ve net. Bazılarına (YouTube gibi) herkes ulaşabilir. Ölçüm şirketi Kantar ise, başka şey söylüyor. Merak ediyoruz bu kimin kumpası?” ifadesini kullanmıştı.

“TV’lerin reytingini ölçen imtiyazlı Kantar Medya, TELE 1’e yönelik kumpasını 5-6 aydır sürdürüyor” diyen Yanardağ, şunları ifade etmişti:

“TELE 1, her zaman olduğu gibi, amiraller olayını da ilk anından itibaren bütün yönleriyle cesaretle haber yaptı, korkusuzca yorumladı, yalana geçit vermedi. Bu nedenle hep en çok izlenen kanallardan biri oldu. Hem de son dönemdeki ölçüm kumpasına rağmen. O kumpası açıklayacağız. TELE 1, dijital platformların tümünde ya günü ilk üç-dört içinde bitiriyor ya da kimi günleri birinci olarak tamamlıyor. Sayılar tartışmasız ve net. Bazılarına (YouTube gibi) herkes ulaşabilir. Ölçüm şirketi Kantar ise, başka şey söylüyor. Merak ediyoruz bu kimin kumpası?

Anket, ölçüm ve kamuoyu araştırmaları sosyolojik etkinliklerdir. Bilimsel yöntemlerle yapılmak zorundadır. Aynı sosyo-kültürel koşullarda yapılan iki ayrı ölçüm ya da anket, ne kadar farklı araç ve yöntemle yapılırsa yapılsın, yüzde 600 ila 1000 oranında sapma vermez. Peki, neden TELE1 diye sorulabilir. Bunun yanıtı basit; TELE 1 öncelikle bağımsız gazeteciliğin adresidir. İkincisi RTÜK neden ceza. veriyor, hükümet niçin dava açıyorsa o nedenledir. Dolayısıyla yanıt; TELE1’in izlediği yayın çizgisi ile kararlı tutumudur. TV’lerin reytingini ölçen imtiyazlı Kantar Medya, TELE 1’e yönelik kumpasını 5-6 aydır sürdürüyor… Ör. TELE 1 dijital platform ölçümlerinde dün net olarak (özellikle AB’de) daha önce olduğu gibi, günü 3. bitirdiği halde, 7. sıraya koymak, alay etmek, muhalif havuzla oynamaktır.”