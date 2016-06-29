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Tel Aviv, Türkiye-İsrail mutabakatını onayladı

Mutabakat, TBMM'nin de onaylamasıyla yürürlüğe girecek

29 Haziran 2016 16:29

İsrail Güvenlik Kabinesi, Türkiye'yle normalleşmeyi öngören mutabakatı onayladı. Yedi üye mutabakatı onaylarken, üç isim anlaşmaya karşı çıktı. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett ret oyu kullandı. Mutabakat, TBMM tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Mutabakat metnine Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu dün imza atmıştı. İsrail adına imza atan isim İsrail Dışişleri Bakanlığı Direktörü Dore Gold olmuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin özür, tazminat ve Gazze ablukasının hafifletilmesi şartlarının yerine getirildiği mutabakat metninin yarın imzalanacağını duyurmuştu.

Yıldırım, "Anlaşma kapsamında Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için 20 milyon dolar tutarında tazminat ödenecektir" demişti.

Yıldırım, Gazze'ye uygulanan ambargoyla ilgili olarak, "Bu amaca yönelik olarak önümüzdeki cuma günü ilk gemimiz Aşdod Limanı’na 10 bin tonu aşkın insani yardım götürecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım, yardımın "AFAD koordinasyonunda yapılacağını" belirtmişti. 

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