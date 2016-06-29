Milli Gazete: İsrail'le ihanet anlaşması ustaca gizlenmeye çalışılıyor

Milli Gazete, Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi için imzalanan mutabakatın "ustaca gizlenmeye çalışıldığını" öne sürdü. "Gizlenerek attılar" başlığıyla yayımlanan haberde, "İsrail’le anlaşmanın kendisi bile tuhaflıkken İsrail’le anlaşma süreci de bütün tuhaflıklarıyla devam ediyor. Anlaşmanın parafe edildiğini eş zamanlı olarak Netanyahu Roma’da, Binali Yıldırım Ankara’da ilan etmişti. Dün de 'kara gün' imzaları resmen atıldı. Başbakan’larınyanyana gelmeden yaptığı açıklamalardan sonra imzalar da Tel-Aviv ve Ankara’da ayrı ayrı atıldı. Böylece İsrail’le anlaşma imzası, kapalı kapılar ardında 'gizlenerek' ve 'utanılarak' atılmış oldu. Madem gizlenilecekti, madem utanılacaktı, bu imzalar neden atıldı!? Utanmanız, sıkılmanız kabahatinizi, suçunuzu maalesef hafifletmiyor" ifadesi yer aldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (29 Haziran 2016) haber şöyle:

“Utanç imzası” Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’nın odasında kapalı kapılar ardında imzalandı.

Bütün dünyanın konuştuğu Türkiye’nin İsrail’le anlaşması fotoğrafsız yani ‘Yüzsüz imza’ olarak tarihe geçmiş oldu…

İsrail’le anlaşmanın kendisi bile tuhaflıkken İsrail’le anlaşma süreci de bütün tuhaflıklarıyla devam ediyor. Anlaşmanın parafe edildiğini eş zamanlı olarak Netanyahu Roma’da, Binali Yıldırım Ankara’da ilan etmişti. Dün de “kara gün” imzaları resmen atıldı. Başbakan’larınyanyana gelmeden yaptığı açıklamalardan sonra imzalar da Tel-Aviv ve Ankara’da ayrı ayrı atıldı. Böylece İsrail’le anlaşma imzası, kapalı kapılar ardında “gizlenerek” ve “utanılarak” atılmış oldu. Madem gizlenilecekti, madem utanılacaktı, bu imzalar neden atıldı!? Utanmanız, sıkılmanız kabahatinizi, suçunuzu maalesef hafifletmiyor…

Tek kare fotoğraf vermediler

Yürütülen müzakerelerin ardından varılan mutabakat metnine İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dore Gold saat 11.00’de İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda basına kapalı olarak imza attı. Mutabakata Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu da, saat 11.00’da Bakanlık’ta aynı şekilde basına kapalı olarak imza attı. Başbakan Binali Yıldırım, mutabakat metninin imzalanmasının ardından onay sürecinin başlayacağını, metnin İsrail kabinesi ile TBMM tarafından onaylanmasının ardından da karşılıklı büyükelçilerin atanacağını duyurmuştu.

Türkiye ile Siyonist İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabakat zaptı, İsrail tarafınca imzalandı. İki ülke arasında yürütülen müzakerelerin ardından varılan mutabakat metnine İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dore Gold saat 11.00’de İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda basına kapalı olarak imza attı. Mutabakata Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu da, saat 11.00’da Bakanlık’ta basına kapalı olarak imza attı. Başbakan Binali Yıldırım, mutabakat metninin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve İsrailli muhatabı tarafından imzalanmasının ardından onay sürecinin başlayacağını, metnin İsrail kabinesi ile TBMM tarafından onaylanmasının ardından da karşılıklı büyükelçilerin atanacağını duyurmuştu.

İhanet anlaşması ustaca gizlenmeye çalışılıyor

Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkileri normalleştiren ve Filistin davasına darbe vuran mutabakat İsrail ve Türkiye tarafından kapalı kapılar ardında gizlice imzalandı. Türkiye ve İslâm dünyası kamuoyunu sarsan ihanet “anlaşma”sı maddeleri ustaca gizlenmeye ve saptırılmaya çalışılıyor. Mutabakat güya Filistin’in lehineymiş gibi gösterilmeye çabalansa da, atılan imzalar imza atanları bile utandırıyor. Özellikle Türkiye tarafının mutabakat metnini imzalarken kapalı kapılar ardında basına kapalı olarak ve bir tek kare fotoğraf bile vermemesi “anlaşma”nın kimin aleyhine olduğunun da bir göstergesi.