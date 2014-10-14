Tekrarlayan depresyon beyne zarar veriyor

Fransız bilim insanlarının araştırması, birçok kez depresyona giren kişilerin bazı beyin faaliyetlerinin değiştiğini; bu durumun konsantrasyon, hız ve dikkati etkilediğini gösterdi.

Hürriyet’in haberine göre, bilim insanları hayatı boyunca 1 ila 5 kez depresyona giren 2 bin kişinin bilişsel becerilerini inceledi. Rakamların aralarını doldurmaya yönelik "iz sürme testine" tabi tutulan katılımcıların becerileri, önce depresyondayken, daha sonra da hastalar iyileştiğinde değerlendirildi.

Birçok kez depresyona girenlerde depresyonun tekrarlama riski artıyor

İlk ve ikinci depresyon sürecinden hemen sonra testin yapılmasının 35 saniye aldığı görüldü. Ancak 3 ya da daha fazla kez depresyona yakalananların testi bitirme süresinin 80 saniyeye kadar uzadığı saptandı. Depresyonun, tedavi edilmemesi halinde beyinde doku bozulmalarının meydana geldiğini belirten bilim adamları, birçok kez depresyona girenlerin bu hastalığa tekrar yakalanma riskinin de bu nedenle arttığını vurguladı.

Bilim adamları, şizofreni ve bağımlılık tedavisinde sıkça uygulanan "bilişsel tedavi"nin depresyonda da kullanılabileceğine dikkati çekti. Depresyonun zamanla kötüleşen bir hastalık olduğuna açıklık getiren araştırmanın sonuçları "European Neuropsychopharmacology" dergisinde yayımlandı.



