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Politika

Tekrar aday gösterilmeyen CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Söke Belediye Başkanı Toyran, CHP'den istifa etti

24 Aralık 2018 21:08

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmeyen Aydın'ın Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP'den istifa etti.

Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Süleyman Toyran partisinden istifa ettiğini açıkladı. Toyran, istifasının nedeninin ise 18 Aralık tarihinde CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede tekrar aday gösterilmemesi olduğunu söyledi. Toyran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile CHP'den istifa ettim. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra seçimlere kadar bağımsız olarak görevime devam edeceğim" dedi.

CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede, Süleyman Toyran'ın yerine Söke Belediye Başkanlığına Levent Tuncel aday gösterilmişti. (DHA)
 

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