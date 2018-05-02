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Bilim / Teknoloji

Teknosa'dan Ege'de 1 günde 2 mağaza

İSTANBUL, (DHA)- İZMİR’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor

02 Mayıs 2018 13:22

İSTANBUL, (DHA)- İZMİR’deki 16’ncı, Manisa’daki 6’ncı mağazasını hizmete sokan Teknosa, yeni mağazalarında akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Teknosa, toplam 150 metrekare alana sahip Çiğli Kipa mağazasıyla İzmir’deki 16’ncı mağazasını ve 187 metrekarelik Salihli Kipa’daki mağazasıyla da Manisa’daki 6’ncı mağazasını Egeliler ile buluşturuyor. Teknosa, İzmir ve Manisa’da aynı gün açtığı 2 yeni mağaza ile müşterisine daha yakın olmayı ve kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyor.

2018 yılında omnichannel yatırımlarını güçlendirip, büyümesini sürdüren Teknosa, açtığı bu mağazalarla Türkiye’nin dört bir yanındaki toplam mağaza sayısını 207’ye çıkardı. 

(FOTOĞRAF)

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