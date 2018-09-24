TEKNOSAB ileri teknolojili üretiminin artmasına öncülük edecek

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, \"TEKNOSAB hem kentimizin hem de ülkemizin ileri teknolojili üretiminin artmasına öncülük edecek\" dedi.

BTSO liderliğinde projelendirilen ve Türkiye\'nin Mega Endüstri Bölgeleri projesinin en önemli halkası olan TEKNOSAB\'ta altyapı çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Vali İzzettin Küçük ile birlikte müteşebbis heyeti ve yer tahsisi gerçekleştirilen katılımcı üye firmalarla bir araya gelerek bölgedeki çalışmaları değerlendirdi.

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRETİMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAK

TEKNOSAB’ın hem Bursa’nın hem de Türkiye’nin ileri teknolojili üretimini artırmasına önemli katkılar sunacağını belirten Başkan Burkay, \"Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 26’sını orta- ileri teknoloji oluşturmakta. Bursa’da bu rakam yüzde 52 ile Türkiye ortalamasının iki katı. Hedefimiz TEKNOSAB ile Türkiye sanayisi içerisinde yüzde 3 olan ileri teknoloji üretimini OECD ortalaması olan yüzde 10’lara çıkartmak. Bu proje hem kentimizin hem de ülkemizin ileri teknoloji üretimini önemli ölçüde artmasını sağlayacaktır\" dedi.

ÖLÇEK EKONOMİSİNE GEÇİŞTE ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM

İbrahim Burkay, bu amaçla TEKNOSAB’ın planlama aşamasında parsel alanını Müteşebbis heyetimizin kararı ile minimum 15 bin metrekare ile sınırladıklarını söyledi. Bursa’daki Organize Sanayi Bölgelerinin tamamında 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısının 140 adet olduğunu belirten Başkan Burkay, “ Sadece TEKNOSAB’da 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayımız 170 adet. Ölçek ekonomisine geçişte atılmış çok önemli bir adım olan TEKNOSAB bu anlamda diğer bölgelere de örnek olacaktır” diye konuştu. Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı kenti Bursa’da ihracatın yüzde 78’inin karayolu ile yapıldığını belirten İbrahim Burkay, TEKNOSAB’ın liman, otoban ve hızlı tren bağlantıları sayesinde lojistik maliyetlerinde ciddi bir avantaj sağlayacağını söyledi.

\'AKIL, İRADE, BİLGİ VE GAYRETİN SONUCU\'

TEKNOSAB’taki kamulaştırma ve yer tahsisi işlemlerinin çok hızlı ilerlediğini kaydeden TEKNOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Vali İzzettin Küçük, altyapı çalışmalarının da büyük bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi. Bu ilerlemenin akıl, irade, bilgi ve gayretin bir sonucu olduğunu ifade eden Vali İzzettin Küçük, “Buradaki çalışmalarla ilgili ne planlanıyorsa zamanında yerine getirilecektir. Şu an çok önemli bir noktaya geldik. Yılmadan aynı hızla devam edeceğiz. Ülkemiz zorlu bir dönemden geçse de bizler aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. TEKNOSAB yüksek teknolojili ve katma değerli üretim gerçekleştirecek. Bu da ülkemizin önüne koyduğu üretim ve ihracat hedeflerine giden yolda atılmış en önemli adımlardandır\" diye konuştu.



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