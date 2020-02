Teknosa Kayseri'de yeni mağaza açtı

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOLOJİ perakende şirketi Teknosa, Kayseri Park AVM’ye yeni bir mağaza açarak Kayseri’deki mağaza sayısını 3’e çıkardı. Teknosa, yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Teknosa, Orta Anadolu’nun en gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Kayseri Park içindeki yeni mağazasında, teknolojiseverler ile buluşuyor. Teknosa’nın toplam 812 metrekarelik alana sahip Kayseri’deki 3’üncü mağazası, telekomdan küçük ev aletlerine TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürünü ile hizmet verecek.

YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİM FIRSATI

Açılışa özel olarak, 21-24 Haziran tarihleri arasında Kayseri Park AVM Teknosa mağazasında geçerli kampanya kapsamında, seçili elektrikli süpürge, blender seti, çay makinesi gibi küçük ev aletlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanırken, kişisel bakım ürünleri, akıllı telefon ve TV’lerde de avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca kampanya dahilinde, stoklarla sınırlı Brita Elemaris Cool Su Arıtmalı Beyaz Sürahi’ye 59 TL yerine 9 TL’ye, Inca IWM-121RM Buz Mavisi Mouse’a da sadece 1 TL’ye sahip olunabiliyor. Türkiye’nin açık ara en yaygın mağaza ağına sahip olan teknoloji perakende şirketi Teknosa, teknosa.com ve mobil platformlarıyla da her yerde her an müşterilerini kesintisiz hizmetle buluşturmaya devam edecek.

(FOTOĞRAF)