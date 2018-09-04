Teknosa, GameX'te oyun severlerle buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOSA, Türkiye’de 13 yıldır düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’deki özel mağazasında katılımcıları hem yeni ürünlerle buluşturmayı hem de onlara farklı deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2018’de, fuara özel oluşturulan 220 metrekarelik Teknosa mağazasında oyun severler ile buluşacak. 6-9 Eylül’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX’deki özel Teknosa mağazası, deneyim alanlarının yanı sıra gaming ürünlerinde fuara özel indirimlere ev sahipliği yapacak.

40 METREKARELİK DRONE DENEYİM ALANI

GameX Teknosa mağazasında, 40 metrekarelik drone deneyim alanı ve oyun dünyasına damga vuran en yeni teknolojiler ve aksesuar markaları yer alacak. Teknosa’nın özel markası Preo’da da oyuncular için geliştirilen kulaklıktan mouse’lara, klavyelerden konsol aksesuarlarına kadar birçok aksesuarda Teknosa GameX mağazasına özel indirimler de olacak.

(FOTOĞRAF)