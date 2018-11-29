Teknolojiyi kendileri üretiyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTEK Bilge Kağan Anadolu ve Fen lisesi öğrencileri, tasarım ve üretim sürecini tamamen kendilerinin gerçekleştirdikleri Arduino CNC printer üretti.

Okulun Robotik Kulübünde yer alan programlama ve mühendislik meraklısı ekip bir mikrokontrolcü aracılığı ile kontrol ettikleri 2 step motor yardımı ile 2 eksenli, koordinat temelli hareket sağlayan bir robotik CNC üretti.

Bu sistemi üretirken kalem, mil, motor gibi parçaları bir araya getirecek şase parçalarını tamamen kendileri çizip 3D yazıcıdan çıkarttılar. Hazırladıkları görselleri koordinat sistemine göre G Code’a çeviren öğrenciler sistemde yer alan kalemin izleyeceği yolu tayin edip, istedikleri 2 boyutlu görselin kağıt üzerine çizimini gerçekleştirdiler.Hazırlanan bu 2 boyutlu CNC yazıcı ile elde edilen deneyimi, bir sonraki projeleri olan 3D yazıcı için bir temel olarak kullanacak.

Öğrenciler duygularını, \"Edindiğimiz bu kıymetli bilgileri insanlık yararına projelerde de değerlendirmek istiyoruz\" diyerek ifade etti.



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