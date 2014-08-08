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Bilim / Teknoloji

Teknolojiye uıykudan daha fazla zaman ayrılıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yetişkin insanlar medya araçlarına uykudan daha fazla zaman ayırıyor

08 Ağustos 2014 15:48

Televizyon yayınlarını düzenleyen Ofcom adlı kuruluşun araştırmasına göre İngiltere'de insanlar teknolojiye uykudan daha fazla zaman ayırıyor. Araştırma verileri yetişkinlerin günde ortalama 8 saat 41 dakika medya araçlarıyla ilgilenirken, 8 saat 20 dakika uyuduğunu gösterdi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 2 bin 800 yetişkin ve çocukla yapılan ankete göre ise insanlar ortalama 3 saat 52 dakika televizyon izleyerek geçiriyor. Bu süre 2010'dan bu yana ilk kez dört saatin altına düştü.

 

‘Dijital devrim için erken’

 

Araştırmada dijital medyanın büyümesine rağmen televizyon ve radyonun gerisinde kaldığı da belirtiliyor. Medya analisti Ian Maude "Dijital devrim için henüz erken" diye konuştu. 

Ofcom her yıl 12 ve 15 yaş arasındaki çocukların medya alışkınlarını da izliyor. Buna göre çocukların yalnızca yüzde sekizi elektronik posta atarken sadece yüzde ikisi sabit hatlı telefon kullanıyor. Araştırmada gençlerin teknolojiye daha yatkın olduğu da ifade edildi.

Altı yaşındaki bir çocuğun ortalama 45 yaşındaki bir yetişkinle aynı bilgi seviyesinde olduğu da ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 84'ü kitap ya da müzik cd'si koleksiyonu yaptığını belirtti.

Yaklaşık her üç kişiden biri ise geçmiş aylarda en az bir mektup yazdığını söyledi.

"En çok hangi medya araçını özlediniz" sorusuna 16 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yüzde ikisi "gazete ve dergi" yanıtını verdi.

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