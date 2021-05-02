Teknolojinin 5 devi yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 büyüdü

Apple, Google, Amazon, Facebook ve Microsoft 2021 yılının ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 42 arttırdılar.

Pandemi nedeniyle dünyada birçok firma kapanma noktasına gelirken teknoloji dünyasının en büyük 5 firması gelirlerini 214,3 milyar dolardan 304,4 milyar dolara yükseltti. Şirketlerin net kârıysa yüzde 105,7 artarak 36,3 milyar dolardan 74,6 milyar dolara yükseldi.

-Facebook: Gelirde %48 artışla 17,7 milyar dolardan 26,2 milyar dolara

-Amazon: Gelirde %44 artışla 75,5 milyar dolardan 108,5 milyar dolara

-Apple: Gelirde %61,6 artışla 45 milyar dolardan 72,7 milyar dolara

-Google: Gelirde %34 artışla 41,2 milyar dolardan 55,3 milyar dolara

-Microsoft: Gelirde %19 artışla 35 milyar dolardan 41,7 milyar dolara

Türkiye'nin yıllık gelirinden daha fazlasını çeyrekte kazandılar

Türkiye’nin yıllık gelirinden 5 firmanın çeyrekte kazandığı para daha fazla. Türkiye’nin 2020 son çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılası 191,6 milyar dolarken, söz konusu 5 şirketin 2021 yılının ilk çeyreğinde kazandığı para 304,4 milyar dolar oldu. ABD merkezli teknoloji devleri 2021 yılının sonuna kadar daha da büyüyecek gibi duruyor.