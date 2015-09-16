Teknoloji şirketi HP, 30 bin kişinin işine son verecek

2015'in sonlarına doğru iki şirkete ayrılmayı planlayan Hewlett-Packard Co dün yaptığı açıklamada düşen taleple başa çıkabilmek için 25 bin ile 30 bin arasında işçi çıkarımına gideceğini duyurdu.

Son işçi çıkarımları şirketin 31 Ekim 2014 itibariyle 300 bin olan işgücünün yüzde 10 azaltılması anlamına geliyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Şirket çıkarılacak işçilerin dünya genelinde olduğunu söylerken, başka herhangi bir detay belirtmedi.



HP tarafından yapılan açıklamada işten çıkarmalarla birlikte toplam yıllık 2.7 milyar dolar daha fazla gelir elde edilmesi planlanıyor.



HP'nin yıl sonu ikiye ayrılmasıyla oluşacak olan diğer şirket HP Inc. bilgisayar ve yazıcı işlerine ağırlık verecek. Bu sektördeki satışlar kişisel bilgisayarların satışının düşmesiyle son dönemlerde darbe yedi.