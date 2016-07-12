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Kültür-Sanat

Teknoloji konulu 'uluslararası sanatçı filmleri' İstanbul Modern'e birleşiyor

Sergi 6 Ekim'e kadar sürecek

12 Temmuz 2016 17:39

İstanbul Modern, dünyanın dört bir yanından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerini İstanbul’a taşıyan ve 2008 yılında Londra’nın köklü sanat kurumu Whitechapel Gallery’nin girişimiyle başlayan Artists’ Film International 2016 (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programına bir sergiyle yer veriyor. Farklı coğrafyalardan 13 sanatçının “teknoloji” konulu video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International programı İstanbul Modern Kısa Süreli Sergiler Alanı’nda görülebilir.

Beyazperde'de yer alan habere göre; İstanbul Modern Küratörü Çelenk Bafra’nın hazırladığı sergi, farklı teknolojilerin psikolojik ve sosyolojik etkilerinin yanı sıra yeni teknolojilerin sosyo-politik kodlarını ve sanatsal üretim süreçlerini dönüştürmesini ele alıyor. 6 Ekim’e kadar sürecek sergi kapsamında video sanatı ve sanatçı filmleri hakkında söyleşi, atölye ve sunumlar da planlanıyor. 

İstanbul Modern, 2016 yılında tema olarak “teknoloji”nin belirlendiği bu uluslararası programa Zeyno Pekünlü’yü davet etti. Artists’ Film International’a bu yıl Türkiye’den Zeyno Pekünlü katılıyor. Pekünlü’nün geçen yıl yaptığı “Ürkütmeden Bir Kadına Nasıl Dokunursunuz?” adlı kolaj videosu yıl boyunca sadece İstanbul Modern’de değil, programın uluslararası ortaklarında da gösteriliyor.

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