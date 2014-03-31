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Yaşam
Deutsche Welle

Teknoloji geleceğin insanını da tasarlıyor

‘Oculus Rift’ adlı sanal gerçeklik oluşturan gözlükleri tasarlayan Oculus firmasını da satın alan Facebook, ürünü daha da geliştirmeyi planlıyor. Uzmanlar, mühendislerin yavaş yavaş ‘siborg insan’ tasarladığı görüşünde.

31 Mart 2014 15:20


Sosyal medya, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar… Daha şimdiden geçmişin teknolojileri mi oldular? Facebook ya da Google gibi internet devleri ise sadece şu sorularla ilgileniyor: Yarın ne gelecek? Yarından sonra? Gelecekte internetin kullanılacağı “kutsal kâse” ne olacak? Ve onu ilk önce kim bulacak?

NDR editörlerinden Svea Eckert'e göre, geleceğin teknolojileri doğrudan vücuda bağlanan ve konuşma komutu ya da görsel sinyallere tepki gösteren internet bağlantılı söz konusu “giyilebilir” aletler olacak. Eckert, bir nevi insan-makine yani “siborg insan” tasarlandığını belirtiyor.

Örneğin “Google Glass” gibi aletlerin bu yönde atılmış adımlar olduğu ifade ediliyor. Sesli komut sistemiyle çalışan gözlük sayesinde, "take a picture" (fotoğraf çek) ya da "record a video" (video çek) komutlarıyla, eş zamanlı olarak o anın görüntüsü ve fotoğrafı çekilebiliyor.

Navigasyon hizmeti de sunan gözlük, adres komutundan sonra görüş ekranının sağ tarafına gidilmek istenen adresin tarifini çıkartıyor. Gözlük test aşamasında olsa da Google geleceğin trendleri yarışında bir adım önde görünüyor.

Facebook da yarışa dâhil oldu

Facebook da Oculus'u satın alarak bu yarışa dâhil olduğunu gösterdi. Firma, sanal dünyaya üç boyutlu bakabilme imkânı sunan “Oculus Rift” adındaki veri gözlüklerini geliştiriyor. Gözlük, kafa hareketlerine tepki gösteriyor. Şimdilik video oyunları için tasarlansa da Facebook gelecekte örneğin evden okuldaki derslere katılabilmek ya da doktorlarla görüşebilmek için de kullanmak istiyor.

“Google Glass” gibi “Oculus Rift” de şu anda test aşamasında. Zürih Üniversitesi'nden Max Rheiner, “Oculus Rift”i deneyenlerden. Ancak Rheiner, teknolojinin henüz tam olgunlaşmadığı görüşünde. Gözlüğün komutlara çok yavaş tepki verdiğini kaydeden Rheiner, resimlerin de çok net olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, “Google Glass”'ı deneyen bazı denekler ise mide bulantısı şikâyetinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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