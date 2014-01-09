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Bilim / Teknoloji

Teknoloji fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olan telefon hangisi?

Huawei, güçlü pil kapasitesi sayesinde diğer telefonları da şarj eden yeni cihazı Mate 2’yi görücüye çıkardı

09 Ocak 2014 11:04

Hu­awe­i, 4.050 mAh ka­pa­si­te­li pi­li bün­ye­sin­de ba­rın­dı­ra­rak mic­ro-USB üze­rin­den di­ğer mo­bil ci­haz­la­rı şarj et­me ye­te­ne­ği­ne de sa­hip te­le­fo­nu As­cent Ma­te 2 4G’­yi AB­D’­de­ki CES teknoloji fua­rın­da gö­rü­cü­ye çı­kar­dı.

Huawei, güçlü pil kapasitesi sayesinde diğer telefonları da şarj eden yeni cihazı Mate 2’yi görücüye çıkardı. 202 gramlık telefonda 64 GB’a kadar artırılabilen microSD desteği var.

 

4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM

 

1280x800 pik­sel çö­zü­nür­lük­lü 6,1 inç ek­ra­na sa­hip akıl­lı te­le­fon­da 1,6 GHz’lik dört çe­kir­dek­li Qu­al­comm Snap­dra­gon 400 iş­lem­ci, Ad­re­no 306 GPU, 2 GB RAM, 16 GB da­hi­li de­po­la­ma ala­nı ve 64 GB’a ka­dar ar­tı­rı­la­bi­len mic­roSD des­te­ği bu­lu­nu­yor.

 

202 gram ağırlığında

 

161x84,7x9,5 mi­li­met­re bo­yut­la­rın­da­ki ve 202 gram ağır­lı­ğın­da­ki akıl­lı te­le­fo­nun renk se­çe­nek­le­ri ara­sın­da kris­tal si­yah ve saf be­yaz yer alı­yor.

 

Saniyede 30 kare kayıt

 

An­dro­id’in 4.3 Jelly Be­an sü­rü­mü­nü kul­la­nan ci­haz, sa­hip ol­du­ğu oto­fo­kus­lu ve LED flaş­lı 13 me­ga­pik­sel F/2.0 ka­me­ra ile sa­ni­ye­de 30 ka­re­lik 1080p vi­de­o kay­dı ya­pa­bi­li­yor. Ön yü­zün­de gö­rün­tü­lü soh­bet için 5 me­ga­pik­sel F/2.4 ka­me­ra­ya yer ve­ren ci­haz, Blu­eto­oth 4.0 LE, A-GPS+GLO­NASS, WLAN (2.4/5Ghz) a/b/g/n, USB Host ve FM rad­yo des­te­ği de su­nu­yor.

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