Teknoloji fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı olan telefon hangisi?

Huawei, 4.050 mAh kapasiteli pili bünyesinde barındırarak micro-USB üzerinden diğer mobil cihazları şarj etme yeteneğine de sahip telefonu Ascent Mate 2 4G’yi ABD’deki CES teknoloji fuarında görücüye çıkardı.
Huawei, güçlü pil kapasitesi sayesinde diğer telefonları da şarj eden yeni cihazı Mate 2’yi görücüye çıkardı. 202 gramlık telefonda 64 GB’a kadar artırılabilen microSD desteği var.
4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM
1280x800 piksel çözünürlüklü 6,1 inç ekrana sahip akıllı telefonda 1,6 GHz’lik dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 400 işlemci, Adreno 306 GPU, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve 64 GB’a kadar artırılabilen microSD desteği bulunuyor.
202 gram ağırlığında
161x84,7x9,5 milimetre boyutlarındaki ve 202 gram ağırlığındaki akıllı telefonun renk seçenekleri arasında kristal siyah ve saf beyaz yer alıyor.
Saniyede 30 kare kayıt
Android’in 4.3 Jelly Bean sürümünü kullanan cihaz, sahip olduğu otofokuslu ve LED flaşlı 13 megapiksel F/2.0 kamera ile saniyede 30 karelik 1080p video kaydı yapabiliyor. Ön yüzünde görüntülü sohbet için 5 megapiksel F/2.4 kameraya yer veren cihaz, Bluetooth 4.0 LE, A-GPS+GLONASS, WLAN (2.4/5Ghz) a/b/g/n, USB Host ve FM radyo desteği de sunuyor.