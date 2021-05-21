Teknoloji devi TCL, Türkiye'de akıllı telefon üretecek

Türkiye'de akıllı telefon üreten markalara Çinli TCL Corporation da katılıyor.

Oppo, Samsung ve Xiaomi gibi akıllı telefon devlerinin Türkiye‘de üretim yapmaya başlaması sonrasında diğer markalarda benzer adımlar atmaya başladı. Realme’nin de benzer şekilde yerli üretim için hazırlanırken, TCL ile bu markalara bir yenisi daha ekleniyor.

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği firmaları arasında yer alıyor. TCL markasıyla Türkiye’de üretilecek ilk akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanan marka, 2 Haziran tarihinde bir duyuru gerçekleştirecek. TCL’in Türkiye’deki üretim süreci Arçelik ortaklığında hayata geçecek.

Genel merkezi Çin’in Guangdong eyaletinin Huizhou şehrinde bulunan TCL Corporation çok uluslu bir elektronik şirketi. Televizyon alıcısı, akıllı telefon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi birçok farklı kategorideki ürünü tasarlayıp üreten şirket, en büyük televizyon üreticileri arasında yer alıyor.