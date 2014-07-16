Teknoloji çağında masal böyle anlatılır



Oyunun adı Avcı... Kâğıt dünyasında bir gölge oyunu...

Bir adamın av tutkusu ve hayvan sevgisi arasında kalışını anlatıyor...

Birlikteliklerini işe de yansıtan iki sanatçının oyunu kâğıt, ışık ve gölgelerden oluşuyor.

Kristin ve Davy McGuire, on yıldır birlikte çalışıyor. Hikâyeler yazıyor, sahneyi hazırlıyor ve gölge figürü olarak oyunun bir parçası oluyorlar.

"Kendi küçük dünyalarımızı yaratmak istiyoruz. Ne mutlu ki izleyicilerimiz bize bu yolculuklarda eşlik ediyor."

İlk kağıt çalışmaları 'Buz Kitabını' 2009'da yaptılar. Kâğıtların ardındaki hikayeyi, ışık projeksiyonu ortaya çıkarıyor.

Ya da Hayalet elbise: Royal Shakespeare Company için yapılan oyun, büyülenmiş bir kadının yeniden hayata dönüşünü anlatıyor.

Biraz büyüleyici, biraz ürpertici

Her masal gibi biraz büyüleyici, biraz ürpertici ve tabii ki dokunaklı. Kullanacakları teknik ise hikâyelerinin fikrine bağlı gelişiyor.

"Neye ihtiyacımız olursa olsun, fikirlerimizi bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Hayalimizin hayata geçmesi için kâğıt kesmemiz ya da bir yazılımı öğrenmemiz gerekiyorsa bunu yapıyoruz."

Kristin McGuire Alman ve eşi Sri Lankalı. 33 yaşındaki sanatçı çocukken Almanya ritmik jimnastik şampiyonu oldu. Ardından dans eğitimi gördü. Çin ve Kanada'ya kadar birçok gösteride yer aldı.

Davy McGuire Londra'da büyüdü. Sinema ve tiyatro öğrenimi görüyor. Tanışmalarının hikâyesini bir video ile anlatıyorlar...

Her ne kadar başlarda bazı uyum sorunları yaşasalar da birlikte çalışmak istediklerine karar verdiler.

Kâğıt modellerine yansıttıkları projeksiyonlarla videolar çekiyorlar. Gölge figürlerini de kendileri oynuyorlar. Bunun için öncesinde ayrıntılı bir koreografi hazırlıyorlar. Kâğıt mimar adlı oyunları için ilk kez bir oyuncu kullandılar.

Oyuncu John Coding için çok farklı bir deneyimdi...

"Onlarla çalışmayı harika buluyorum. Yetenekleri bu oyunda gördüğünüzden çok daha fazla."

'Çocuksu bakış açısı' taze soluk oldu

Eserleri gün geçtikçe sanat camiasında daha fazla kabul görüyor. Londralı galeri sahibi Sarah Long, ikilinin eserlerini, önemli sanatçılarınkiyle karşılaştırıyor;

"Bizim Damien Hirst ve Sarah Lucas gibi dünyaya dair ironik yaklaşımları olan genç İngiliz sanatçılarımız var. Ve şimdi de çocuksu bakış açılarıyla McGuiresler var. Taze bir soluk oldu."

Ve aynı zamanda da dekoratif... Cam içindeki minyatür melekleri Londra ve New York'daki galeriler üzerinden satışa sunuyorlar. Tek bir kopyası 4 bin euronun üzerinde...

Tüm bunları oluşturmak için sanatçı çiftin özel ve iş hayatı iç içe geçiyor....

"Öte yandan harika bir şey. Dünya genelinden davetler alıyoruz. Ve sonra sadece ikimiz seyahat ediyoruz. Bu çok güzel."

Ve ziyaretçilerin de gözleri kamaşıyor...

"Kafanızda tasarladıklarınızın farklı insanların hoşuna gittiğini gördüğünüzde, bu harika bir şey."