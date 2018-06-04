Teknoloji Bankası, az gelişmiş ülkelere teknolojik destek verecek

Ergün AYAZ/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) öncülüğünde TÜBİTAK\'ta en az gelişmiş ülkelere yönelik olarak kurulan Teknoloji Bankası törenle açıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır\" dedi.

Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent Yerleşkesi\'nde, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) teknoloji açığını kapatarak dönüşümlerini hızlandırması beklenen Teknoloji Bankası\'nın açılış törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BM Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohammed Al-Sadi, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler Yüksek Temsilcisi Katoa Utoikamanu\'nun yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı. BM Teknoloji Bankası, EAGÜ\'lerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Türkiye, Teknoloji Bankası\'nın kurulmasıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması konusunda önemli bir katkıda bulunmuş olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Teknoloji Bankası, sayıları 47\'yi bulan En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki, küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların yardımına koşup yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzatıyoruz. 1980\'li yıllarda Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik ilk teknik işbirliği programını başlattık. Soğuk savaşın ardından ise, özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Balkanlarda kalkınma programlarını hayata geçirdik. Yakın bir geçmişte, bu programları Ortadoğu, Afrika, Asya, Pasifik ve Latin Amerika\'yı kapsayacak şekilde geliştirdik\" dedi.

Bu programların halen 120 ülkede yürütüldüğünü ifade eden Özlü, \"2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 8.2 milyar ABD doları tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla, dünyanın milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerden birisi haline geldiğimizi, bu vesile ile vurgulamak isterim. Söz konusu yardımlarımızı yaparken, yerel makamlarla yakın işbirliği içinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımlara ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda, En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir. Bu anlayışla EAGÜ\'lere yönelik BM Teknoloji Bankasının ev sahipliğine talip olduk. Yine BM Teknoloji Bankası için birçok fırsat sağlayacağına inanarak, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. tesislerinde kurulmasına karar verdik. Teknoloji Bankası\'nın ana faaliyet alanlarından bir tanesi olan bilim teknoloji ve yenilik destek mekanizması kapsamında, hedeflenen ortak işbirliği projeleri için, enstitülerimiz Teknoloji Bankası\'na hem insan kaynağı, hem de yeni proje ve işbirliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır. Ülkemiz, finansmanı gönüllü katkılarla sağlanacak bankaya, 2017\'den başlamak üzere 5 yıl için yıllık 2 milyon ABD doları mali katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ayrıca ev sahibi ülke olarak idari masraflarını da üstlenmiştir. Bu çerçevede bankaya 1 milyon ABD doları gönüllü katkıda bulunan Norveç hükümetine, katkı sözü veren Sudan, Bangladeş ile Filipinlere takdirlerimi ifade etmek ve diğer BM ülkelere de katkı yapmaları konusunda, çağrıda bulunmak istiyorum. Tabiatıyla özel sektörün angajmanı Teknoloji Bankası\'nın başarısında önemli bir unsur oluşturacaktır. Bugün aramızda, gerek ülkemizden gerek yabancı özel sektör ve vakıf temsilcilerinin de bulunması, Teknoloji Bankası\'nın yarattığı ilginin bir göstergesidir. Bu bağlamda, Global Goods Intellectual Venture, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile İngiliz Milletler Topluluğu temsilcilerinin de burada olduklarını zikretmek istiyorum\" diye konuştu.

\'GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLACAK PROJE\'

Teknoloji Bankası projesinin geri dönüşümü olacak bir proje olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amine Mohammed, \"Genel sekreter ve ben sürekli teknoloji bankasının tam potansiyeline erişebilmesi için tüm desteği vereceğiz. Türkiye hükümetine çok teşekkür ediyorum. Norveç, Filipinler destekleyen herkese ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum. BM sistemi içerisinde başarılı olabilmek için önemli adımlardan biriydi. Yenilikçi teknolojileri entegre edilebilmesi çok önemli. Ancak böylece az gelişmişliği ve yoksulluğu önleyebiliriz. Teknoloji geleneksel zorluklardan kopmasını ve geleceğin zorluklarını başarıya kavuşmasını sağlayacaktır. Sosyal ilerleme ve dayanıklı toplumların oluşabilmesi için bu gerekiyor. Paydaşlara şunu söylemek istiyorum bu sadece katkıda bulunmaları değil geri dönüşü için yatırımda bulunmalarını istiyoruz. Bu yardım projesi değil geri dönüşümü olacak bir proje. Doğu ve batının buluştuğu yerde saygı hoşgörü ve herkes için onur prensipleri için bir arada bulunuyoruz. Türkiye hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum. Teknolojiyi az gelişmiş ülkelere yaymaları konusunda teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KATKILARIMIZ SOMUTLAŞIYOR\'

Az gelişmiş ülkelere yapılan desteklerin somutlaştığını gördüğünü ifade eden Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, \"Dijital teknolojileri kullanarak küresel kalkınma sistemi de geliştirilebilir. Evrensel ve uygun maliyetli bir şekilde internete en az gelişmiş ülkelerin sağlanabilmesi önemli. Bizim yaklaşımımız teknoloji ve yenilikçiliğin bu ülkelerde yaygınlaşmasıdır. Yardıma dayanan ilişkilerden ziyade ortak teknoloji geliştirilmesini destekliyoruz. Bilginin üretilmesi ve araştırma kapasitesinin arttırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği, insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla ilgili projeleri geliştirmek istiyoruz. Teknoloji Bankası inovasyonun her yönüne odaklanmamız gerekiyor. Az gelişmiş ülkelere dönük katkılarımızın somutlaştığını görmek ve bu bankanın çalıştığını görmek somut hale geliyor. Birlikte sürdürülebilir mali tabanı da oluşturabiliriz.\"

Konuşmaların ardından TÜBİTAK, BM En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası ve Global Good Fonu arasında üçlü mutabakat imza töreni yapıldı. Daha sonra da Teknoloji Bankası törenle açıldı.



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