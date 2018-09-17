Teknofest İstanbul'u 'Trimbox' koruyacak

İSTANBUL, (DHA) - \'Milli teknoloji hamlesi\' doğrultusunda, 20-23 Eylül\'de İstanbul Yeni Havalimanı\'nda düzenlenecek olan Teknofest İstanbul\'un teknolojilerini yerli üretim Trimbox koruyacak. Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, \"Teknofest İstanbul, teknoloji üretme konusunda yetenekli gençlerin önünü açacak. Organizasyonun destekçileri ve paydaşları olan kurumları ürettiğimiz cihazla korumak bizi mutlu ediyor\" dedi.

Yurttaş Holding tarafından 11 yıl önce piyasaya sunulan Trimbox, elektrik dalgalanmalarını minimum seviyede sönümleyerek elektrik, elektronik kaynaklı yangınların ve kart yanmalarının önüne geçiyor. Organizasyonun destekçileri ve paydaşları olan kurumların teknolojilerini elektrik kaynaklı herhangi bir problem olmaması için Trimbox koruyacak. Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak.

Yüzde 95 oranında yerliliği sahip olan Trimbox\'ın Türkiye’nin orta-yüksek sınıfında TSE tarafından belgelendirildiğini ve ASELSAN tarafından görüntüleme sistemlerinde kullanıldığını belirten Yurttaş, \"Özellikle sınır bölgelerinde kameralarda kullanılan cihaz, kameraları elektrikte meydana gelen aşırı gerilimlerden ve yıldırım düşmelerinden koruyor. Trimbox, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde de özel cihazları korumakla sorumlu.İsbak ise yerli üretim aşırı gerilim sönümleyici cihazı \'Akıllı Trafik Lambaları\' ve \'Sinyalizasyon\' sistemlerinde kullanıyor\" diye konuştu.

“TEKNOFEST İSTANBUL EN ÖNEMLİ ORGANİZASYON”

Teknofest İstanbul\'un Türkiye için gerekli ve önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Yurttaş, \"Teknoloji üretme konusunda yetenekli gençlerin önünü açacağı kesin. Milli teknoloji hamlesi adına atılan böyle adımlar yerli üreticileri de cesaretlenmektedir. Bizi en mutlu eden hadise bu organizasyonun destekçileri ve paydaşları olan kurumlara baktığımızda bizim ürettiğimiz cihazları hiçbir sorun yaşamadan kullanılıyor. Kullanan kurumlarımızın tamamından bize elektrik kaynaklı sorunları ortadan kaldırdığımız için teşekkür ve tebrik geliyor. Duyulan bu güvenle, yerli üretim ve yerli teknoloji bu şekilde daha hızlı büyüyecektir\" ifadelerini kullandı.

Gençlere katma değeri yüksek bir ürün üretip üretmediklerini anlamaları için basit bir test uygulayabileceklerini söyleyen Yurttaş, Trimbox üzerinden örnek vererek bu testi şöyle uyguladı:

\"Yerlilik oranı, yüzde 95, teknoloji sınıfı,orta yüksek, yenilik,incelemeli patentli, kaliteli, Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı, cari açığı engelliyor mu?elektronik kartların aşırı gerilim sonucu yanması maliyeti yıllık 2 milyar dolar, dünya pazarı, 500 milyar dolar hacminde dünya pazarı, marka olabilme, elektrik her yerde ihtiyaç olan Trimbox markasını dünyanın yüzde 70’inde tescillemiştir.Yönetmelik, iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğine göre, aşırı gerilim sönümleyici projelerde kullanılmak zorundadır. Çevreci mi? Karbon salınımını engeller. Elektronik atık yönetmeliğine göre yanan elektronik kartlar çevreye atılmamalı ve toplama merkezlerinde toplanmalıdır. Trimbox elektronik kartların ömrünü kısa vadede yitirmesine engel olarak gerçek ömürlerine gitmesine yardımcı olur. Gençlerimiz bu maddelere göre hareket ederlerse katma değerli ürünler ortaya çıkarabilirler\" dedi.

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