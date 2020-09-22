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Yaşam

Tekneden atılan işaret fişeği adada yangın çıkardı!

22 Eylül 2020 20:25

Muğlanın Bodrum ilçesinde, tekneden atıldığı iddia edilen işaret fişeği, makilik alana düşünce yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 14.30 sularında Bodrum'un fiyatları ile gündeme gelen gelen dünyaca ünlü Türkbükü Mahallesi'nde bulunan Büyükada'da çıktı.

İddiaya göre lüks bir tekneden atılan işaret fişeği makilik alana düşünce yangın çıktı. Alevleri gören tekne yat kaptanları ve çalışanları olay yerine giderek yangın tüpleri ile müdahale etti.

Otluk ve çalılık alanda çıkan yangın vatandaşların yoğun uğraşları sonucu 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)

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