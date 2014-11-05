Tekne faciasında hayatını kaybedenlerin 10'u çocuk 4'ü kadın

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rumeli Feneri açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin açıklamasında, yaşamını yitirenlerin 10'unun çocuk, 4'ünün kadın olduğunu belirtti.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklama şöyle:

"03.11.2014 tarih, saat 02:51'de Sahil Güvenlik'ten Riva açıklarında bir mülteci teknesinin battığı ihbarı alınması üzerine, kuruluşumuza ait hızlı tahlisiye botları olay mahalline sevk edilmiştir. Anılan bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine tahlisiye botumuz istasyona geri dönmüştür.

10 çocuk öldü

Sabah 07:55’te Rumeli Feneri’nin 3 mil açıklarında denizde insanlar bulunduğuna dair bölgedeki balıkçılardan gelen yeni bir ihbar üzerine, KIYEM 3 ve Kıyı Emniyeti 3 hızlı tahlisiye botları olay mahalline sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlanmıştır.

Torun isimli teknede Türk Kaptan dahil Afganistan uyruklu toplam 43 kişi bulunduğu ve bunlardan 24 kişinin cesedine (10 çocuk, 10 erkek ve 4 kadın) ulaşılmış, 6 kişi (erkek) ise sağ olarak kurtarılmıştır.

'24 saat kesintisiz olarak devam edilmekte'

Sahil Güvenlik koordinesinde denizden arama kurtarma çalışmalarına 24 saat kesintisiz olarak devam edilmekte olup; ilave olarak Rumeli ve Anadolu yakasında da kuruluşumuza ait iki ayrı kara tahlisiye ekibince gündüz sahil taramasına devam edilmektedir."