Göçmenleri ölüme götüren insan taciri, aynı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakılmış!

İstanbul’da dün sabah saatlerinde meydana gelen göçmen teknesi faciasında, göçmenleri ölüme götüren insan tacirinin daha önce aynı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Romanya’ya gitmek isteyen Afganistan uyruklu 12’si çocuk, 7’si kadın 40 göçmeni taşıyan balıkçı teknesi battı. Balıkçılar gün ağardığında cesetlerle karşılaştı. Denizden 24 cesedin çıkarıldığı faciada, 6 kişi kurtuldu, 13 kişiyse kayboldu.

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre; göçmenleri ölüme götüren insan tacirinin, eylül ayında “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Afganistan uyruklu A.Ş. olduğu belirlendi. Göçmenlerin umut yolculuğu için 7’şer bin Euro ödediği öğrenildi.

Afgan organizatör aranıyor

Facianın ardından teknenin sahibi gözaltına alındı. Adı açıklanmayan tekne sahibi, ilk ifadesinde “Ben tekneyi satmıştım” dedi. Facianın arkasındaki ismin ise Afganistan uyruklu A.Ş. olduğu ortaya çıktı. A.Ş.’nin eylül ayında “insan kaçakçılığı” operasyonunda gözaltına alındığı ve yurtdışına çıkış yasağı konularak bırakıldığı öğrenildi. Sahte kimlik kullanan A.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.