İstanbul'daki göçmen faciasında 'ölüm teknesi' kıyıya çekildi, 13 kişi aranıyor

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batmasıyla denize savrulan 43 kişiden, 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi ise kurtarıldı. 13 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batan teknenin içinden biri çocuk, biri kadın 3 kişinin çıkarıldığını belirten arama kurtarma görevlisi Hüseyin Karadayı, insanların botta istiflendiğine dikkat çekti. Teknenin içinde dip dibe bulanan 3 kişinin aynı aileden olduğu ve hayatlarını kaybedene kadar birbirlerinden ayrılmadıkları tahmin ediliyor.

İstanbul Boğazı’nda içinde 43 mültecinin olduğu teknenin batması ile ilgili ulaşılamayan 13 kişiyi arama çalışmaları dün havanın kararmasıyla büyük ölçüde sona ermişti. Günün aydınlanmasıyla birlikte Rumeli Feneri açıklarında arama-kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Eyüp Serbest'in Hürriyet'teki haberine göre, gece boyunca deniz yüzeyinden yapılan aramalara sabah saatlerinde uçak ve helikopterler de destek verdi. Sabah saatlerinde Rumeli Feneri açıklarında yeniden başlayan çalışmalarda henüz kimseye ulaşılamadı. Kayıp 13 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

O tekne inceleme için Sahil Güvenlikte

Rumeli Feneri açıklarında içindeki 43 kişi ile batan teknedeki kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada tekneden kopan parçalardan isminin "TORUN" olduğu anlaşılan yarı batık vaziyetteki tekne, KIYEM3 botu ile Büyük Liman’da getirildi. İlk inceleme sonrasında tekne, Sarıyer Tellibaba Sahil Güvenlik İstasyonu’na çekildi. İçindeki 43 kişi ile Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında batan teknede kayıp olan 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına Kıyı Emniyeti’nin yanı sıra sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAGAME) kayıp 13 kişiyi bulmak için sabah saatlerinde bot ile denize açılarak yüzeyden arama çalışması yaptı.

MAGAME üyesi Hüseyin Karadayı "Şu an GEDDAD kurtarma 1 botu ile deniz yüzeyinde arama kurtarma çalışması yapıyoruz. Dün akşam saatlerinde denizdeki dalganın 4-5 metreyi bulması nedeniyle daha zor şartlarda çalışıyorduk. Şuan ise deniz yüzeyi çalışmaya daha uygun. Kayıp 13 kişinin kurtarılmasına yönelik bir çalışma yapılmakta. AFAD Ekipleri ve diğer ekipler tüm gün boyunca falezlerden ve denizden kıyı araştırması yapacak. Yaklaşık 5 km’lik bu hat gün boyunca taranacak. Kıyıdan yarım mil açıkta 8,5 metre derinlikte yüzey çalışması devam diyor" dedi.

'Batan bottan biri kadın, biri çocuk 3 kişi çıktı'

Dün arama çalışmalarının dalga boyunun 4 metreyi aşması, elverişsiz hava şartları ve havanın kararması sebebiyle durduğunu belirten Mahalli Afetler Koordinasyon Acil Kurtarma ekibinden Hüseyin Karadayı dün batan teknenin kıyıya çekildiğini söyledi.

Tekneden biri çocuk, biri kadın toplam 3 kişinin çıkarıldığını aktaran Karadayı, “Teknenin içerisinde insanları istiflemişler. Bugün hava daha iyi. Kaptanla birlikte 13 kişi kayıp. Çalışmalar birazdan başlayacak. Aynı zamanda karadan da yoğun bir arama çalışması yapılacak” ifadelerini kullandı.

Jandarma'nın Sualtı Arama Kurtarma ekibi, batan teknenin monitörü ve 2 can yeleği buldu. Kurtarma ekipleri denizde bulunan can yeleklerinin eski, bir kısmının da bağlama aparatları olmadığı için kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.