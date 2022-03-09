Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, 1 üniversitenin adı değişti ve 1 üniversitenin kurulmasına karar verildi.

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Ayvansaray Üniversitesi'nin adı değişti

Kabul edilen teklifte, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilecek.

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.