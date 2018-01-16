Tekirdağ'dan Silopi'ye 'yıldızlı pekiyilik' karne hediyesi

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesi Fatma-İrfan Mandalı İlkokulu öğrencileri, kardeş okul oldukları Şırnak\'ın Silopi ilçesi Verimli İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak 112 koliden oluşan, giyim, kırtasiye ve oyuncak gönderdi.

Kapaklı Fatma-İrfan Mandalı İlkokulu öğrencileri kardeş okul projesi kapsamında Şırnak\'ın Silopi ilçesi Verimli İlkokulu\'ndaki öğrencilere, karne hediyesi olarak giyim, kırtasiye ve oyuncaklardan oluşan hediye paketleri gönderdi. Hediyelerin gönderilmesi törenine Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Erdal Durak, kardeş okul olan Silopi Verimli İlkokulu\'na, öğrenci, veli ve öğretmenleri tarafından hazırlanan yardım paketlerini gönderdiklerini belirterek, \"Yardımlaşmak, paylaşmak gibi değerleri öğrencilere öğretmek ve onlara bu duyguları yaşatmak birliğimiz, beraberliğimiz ve toplum olma olgusu açısından oldukça önemlidir. Kardeş okul müdürümüz ile iletişime geçerek okulda eğitim gören ilkokul öğrenci sayısı ve isimleri belirlendi. Toplam 270 ilkokul öğrencisine, isimlerine özel hediye paketleri öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz tarafından itina ile hazırlanarak kolilenmiştir. Hazırlanan 112 adet yardım kolisi kargo ile kardeşlerimize gönderildi. Hediye paketleri titizlikle hazırlanmış ve hiçbir öğrenci unutulmamıştır. Minik öğrencilerimize karne hediyemiz olsun, güle güle kullansınlar\" dedi.

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Sanayiciler İlkokulu öğrencilerinin kardeş okul seçtikleri Şırnak Silopi Başköy İlkokulu\'na yardımlarının ulaştığını belirterek, \"Bugün ise Verimli İlkokulu\'na yardım kolisini göndereceğiz. Emeği geçen başta okul müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma bizleri destekleyen Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer\'e ve yardımlaşmaya vesile olan Tankçı Kurmay Albay Kubilay Kesimci komutanımıza da candan gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.

\'İNSANLIK VE AHLAKTAN YILDIZLI PEKİYİ ALDINIZ\'

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Silopi-Kapaklı arasının 1800 kilometre olduğunu belirterek, \"Bizim öğrencilerimiz hiç görmedikleri telefonda bile konuşmadıkları kardeşlerine karne hediyesi gönderiyorlar. İşte böyle kutsal yardımlaşma duyguları oldukça hiç görmedikleri sesini bile duymadıkları 1800 kilometre ötedeki kardeşlerine karne hediye gönderen çocuklarımız oldukça bu memleketi ve vatanı kimse bölemez. Birkaç gün sonra karne alacaksınız ve eminim ki hepinizin dersleri iyidir. Belki karnenizde bu dersler yazılmayacak ama siz insanlıktan ve ahlaktan yıldızlı pekiyi aldınız. Sizleri asil davranışınızdan dolayı tebrik ediyorum\" dedi.



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