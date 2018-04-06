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Yaşam

Tekirdağ'da tarihi binada Osmanlı mavzerleri bulundu

Binada üzerlerinde Osmanlıca yazılar bulunan 8 adet el bombası ile 150 adet mavzer fişeği bulundu

06 Nisan 2018 17:46

Tekirdağ’da restorasyonu yapılan tarihi binada üzerlerinde Osmanlıca yazılar bulunan 8 adet el bombası ile 150 adet mavzer fişeği bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi Peştemalcı Caddesi  üzerinde tescilli ikinci grup sivil mimarlık örneği olan bina Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Miras Atölyesi’ projesi kapsamında bir süre önce restorasyona alındı. Bugün binada çalışanlar çatı katı arasında el bombaları olduğu görünce durumu polis ve belediye yetkililerine bildirdi.

Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, uzman ekibe haber verdi. Uzman ekibin gelmesinin ardından Peştamalcı Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler binada yaptıkları çalışmada üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan 8 el bombası ile 150 adet mavzer fişeği buldu. Bombalar, imha edilmek üzere emniyete götürülürken, mavzer fişeklerinin ise müzeye teslim edileceği belirtildi.

Ekiplerin ayrılmasının ardından cadde yeniden açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, binanın onarımının yapıldığı sırada ekipler tarafından el bombası gördüklerini ve durumun polise bildirildiğini söyledi.

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Tekirdağosmanlımavzer

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