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Çevre

Tekirdağ'da su samuru restoranın bahçesine girdi

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçeye giren su samurunu kontrol altına aldı

27 Haziran 2017 17:06

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde deniz kenarındaki bir restoranın bahçesine giren ve genellikle nehir ile göl kenarında yaşayan su samuru, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi sahilindeki bir işletmenin bahçesinde su samuru görenler, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Sahildeki işyerine gelen Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçeye giren su samurunu kontrol altına aldı. Genellikle nehir ve göl kenarında yaşadığı ve nesli tükendiği belirtilen su samurunun sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı açıklandı.

(DHA)

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TekirdağSüleymanpaşa ilçesiBarbaros Mahallesisu samuru

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