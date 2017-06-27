Tekirdağ'da su samuru restoranın bahçesine girdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde deniz kenarındaki bir restoranın bahçesine giren ve genellikle nehir ile göl kenarında yaşayan su samuru, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Süleymanpaşa’ya bağlı Barbaros Mahallesi sahilindeki bir işletmenin bahçesinde su samuru görenler, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Sahildeki işyerine gelen Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bahçeye giren su samurunu kontrol altına aldı. Genellikle nehir ve göl kenarında yaşadığı ve nesli tükendiği belirtilen su samurunun sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı açıklandı.

(DHA)