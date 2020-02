Tekirdağ'da 'Bisanthe Oda Müziği Festivali' başlıyor

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi\'nce bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Bisanthe Oda Müziği Festivali, İdil Biret ve Borusan Quartet konseri ile start alacak.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin sanat etkinliklerinden biri olan Bisanthe adı altında düzenlenen 4\'üncü Oda Müziği Festivali, 20 Ocak Pazar günü İdil Biret ve Borusan Quartet konseri ile başlayacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilecek konserlerde Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçıların yer aldığı oda orkestraları sahne alacak.

Festival hakkında bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, \"Bisanthe artık bizim kurumsallaşan ve sanat etkinliklerimizin çatısı haline gelmiş bir marka. Oda Müziği Festivali de bu markanın yerleşik etkinliklerinden biri. Bu yıl farklı bir çalışma yaptık ve konserlerimizi iki haftaya yaydık. Toplamda 9 farklı oda orkestrası bizlerle olacak. Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Süleymanpaşa sanat kenti kimliğini ortaya koyacak. Halkımızdan her yıl artarak devam eden bir ilgi var. Tüm vatandaşlarımızı bu yıl da birbirinden değerli sanatçı ve topluluklarımızın yer alacağı Bisanthe Oda Müziği Festivali\'ne bekliyoruz\" dedi.

Bisanthe Oda Müziği Festivali Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük de, festivalin bu yıl daha renkli bir havaya bürüneceğini belirterek, \"Her yıl dünyanın ve Türkiye\'nin en önemli oda orkestralarını Tekirdağlı dinleyicilerle buluşturmak için çok seçici ve titiz çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl en kapsamlı festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tam iki hafta boyunca dolu dolu geçecek bir festival programı hazırladık. Beğeniyle izleneceğini umuyor ve tüm sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz\" dedi.



