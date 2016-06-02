Tekirdağ'da gaz patlaması; 65 işçi zehirlendi

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasından sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen 65 işçi tedavi altına alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kimya fabrikasında tutkal üretimi gerçekleştirildiği sırada gaz patlaması meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından gaz, fabrika ve çevresine yayıldı.

Kimya fabrikası ile diğer fabrikalardaki işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer hastanelere kaldırıldı. Zehirlendiği belirtilen işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.