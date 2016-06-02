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Yaşam

Tekirdağ'da gaz patlaması; 65 işçi zehirlendi

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada yaralanan işçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı

02 Haziran 2016 12:04

Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasından sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen 65 işçi tedavi altına alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, kimya fabrikasında tutkal üretimi gerçekleştirildiği sırada gaz patlaması meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından gaz, fabrika ve çevresine yayıldı.

Kimya fabrikası ile diğer fabrikalardaki işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer hastanelere kaldırıldı. Zehirlendiği belirtilen işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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