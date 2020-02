Tekirdağ'a, Brezilya destekli 'Öğrenim Birimi' hizmete açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da Brezilya\'nın önde gelen ormancılık şirketlerinden Fibria ile iş ortağı Türkiye\'nin yerli şirketlerinden Lila Grup, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Fibria Öğrenim Birimi açtı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde açılışı yapılan TEGV Fibria Öğrenim Birimi\'nin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile davetliler katıldı. Yabancı kökenli bir kurumun TEGV\'na destek olarak hayata geçirdiği ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Toplamda 78 çocuk koltuk kapasitesi bulunan öğrenim biriminde, yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki toplam 2 bin çocuğun eğitimine destek olması hedefleniyor. Bu yıl için 100 gönüllünün eğitim vereceği birimde, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyel ve yeteneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat tanınması amaçlanıyor. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan ve ilk olan Maker Atölyesi ile öğrenme modelini çocuklara aşılayacak ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, fen ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkinlikler kazandırılması hedeflenecek.

\'EZBERİ AKTARMA DEVRİ SONA ERDİ\'

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, ezberi aktarma devrinin sona erdiğini belirterek, \"\"Bilgi hazır ve ambalajlı bir ürün değildir. Bilgi \'canlı\'dır. Tekrar ve ezber temelli bir eğitim sistemi beklenen sonuçları verememektedir. Günümüzde, yeni bir eğitim ve okul teorisine ihtiyaç vardır. Bu teori ve eğitim anlayışı Bakanlığımızca yayınlanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesi ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Tasarladığımız eğitim sistemine büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu tesisi, bu anlamda önemsiyoruz. Okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımı, Vizyon 2023 belgemizin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda, bu tesiste sunulacak hizmetlerden azami ölçüde istifade edilecektir\" dedi.

BRAZİLYA TÜRKİYE ARASINDA GÖNÜL BAĞLANTISI SAĞLANDI

Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğütücü, okulun açılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"En büyük önemi ise Brezilya ile Türkiye arasındaki gönül bağlantısını, hayırseverlik bağlantısını sağlayabilmekti ve bunun için çok mutluyuz. Bunun yanında Tekirdağ\'da ilk defa yapılan bir okul ve bu okulun çevresinde 9 adet ilköğretim okulu var. 5 bin tane öğrenci var. Bu öğrencilerin okul öncesinde veya okul sonrasında sokakta geçirecekleri zamanı elleri ile fikirleri ile gözleri ile ve birlikte çalışarak becerilerini geleceğe taşımaları için çok büyük bir fırsat olarak gördük. Bu neden ile bu okul bizler için çok önemli. Bizim bu konuda yeni yapacağımız yatırımlarımıza baktığımızda Çorlu belediye başkanımızdan yer konusunda yardım ve destek bekliyoruz. Bu okulun bir benzerini Çorlu\'da yapmak istiyoruz. Bu konuda tam 2 yıldır çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar Çorlu\'da kısmet olmadı ama bundan sonra kısmet olacağının bizde farkındayız. Buradaki eser herkes tarafından görüldü ve beğenildi. Büyükşehir Belediye başkanımızla da görüştük. Başkan bizim satın alabileceğimiz bir yeri bulacağını ve orada bu okulun bir benzerini Çorlu\'da yapabileceğimiz konusunda imkan vereceklerini söylediler\" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, vakıf olarak 1995 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Solakoğlu, \"Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 2,5 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği verdik. Türkiye\'nin dört bir yanındaki 70\'ten fazla etkinlik noktamız, her gün çocuklarla dolup taşıyor. Ne mutlu bize ki, bugün de böyle çok özel, tarihi bir mekanda, Tekirdağlı çocuklar için yeni öğrenim birimimizi açıyoruz. Bu açılışın bizim için çok özel bir anlamı var. Birimimizin kurucusu olan Fibria, 10 bin kilometre uzaktan, Brezilya\'dan, ülkemizin çocuklarına elini uzatıyor. Yardımseverlik duygusu artık sınırları aşıyor, ülkeleri, kültürleri buluşturuyor. Bu buluşmaya imkân sağlayan ve birimimizin işletme sponsoru olan Lila Grup\'a ayrıca teşekkür ediyoruz\" dedi.

Fibria Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Henri Philippe Van Keer, Brezilyalı bir şirketin Türkiye\'deki böyle bir sosyal projeyi neden desteklediğinin anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, \"Fibria olarak, şirketlerin daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir toplumlar için dönüşümsel ve alternatif çözümler üretilmesinde öneli rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Ürettiğimiz selülozun Lila Grup ve diğer müşterilerimizde nihai ürüne dönüşünceye kadarki sürecin sürdürülebilir olması daha iyi bir gelecek için çok önemli. Sürdürülebilirlik Fibria olarak bizim DNA\'mızın bir parçası. Fibria olarak, Türkiye ve Brezilya gibi yükselen ülkelerde eğitimin en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Lila Grup ile olan iş birliğimizi, TEGV projesini destekleyerek bir adım öteye taşımaya karar verdik. Böylesi tarihi bir binada, tarihi bir ana tanıklık ediyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bunun için Lila Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Öğücü\'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda TEGV\'i bu muazzam proje için tebrik etmek istiyorum. Lütfen şunu unutmayalım, çocuklar geleceğin mimarlarıdır. Onların gelişimi dünyamızı daha iyi bir yer yapacak\" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, birim için gelen davet mektubunun kendisini çok etkilediğini ve her türlü desteği vereceklerini söylediğini anlattı. Albayrak, \"Ben bu şehrin yerlisiyim. Soy ağacımın 1750 yılına kadar burada olduğunu gördük. Ben göreve geldiğimde gördüğüm Tekirdağ\'ın nüfus artışında Türkiye sıralamasında ikinci sırada olduğunu gördüm. Yani Tekirdağ\'ın nüfusu bir Hayrabolu, bir Şarköy kadar artıyor. Bu nüfus artışından dolayı Tekirdağ\'ın her sene 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. Ve yine bu neden ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda aldığımız ilk karar ile 11 ilçeye 11 okul yaptırmak oldu. Yani Tekirdağ\'ın ciddi boyutta eğitime, öğretime ihtiyacı var. Az evvel dinliyorum. Brezilya\'dan Türkiye\'ye 10 bin 700 kilometrelik eğitim köprüsü deniyor. Bunlar Türkiye\'deki önemli gelişmelerdir. Ben gayet net bir şekilde söylüyorum. Büyüşehir Belediye Başkanı olarak bu tür yatırımları yapanların her zaman yanında olacağım\" diye konuştu.

