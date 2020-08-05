Tekirdağ'ın tatil beldesinde 4 günlük bayram tatili sonrası 500 ton çöp toplandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye ekipleri, 4 günlük bayram tatili sonrası yaklaşık 500 ton çöp topladı. Belediye Başkanı Hikmet Ata, bayramda 500 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe nüfusunun 26 bin 200 olduğunu, yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi. İlçede 1270 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Ata, "Bu personelimizle yaz aylarında 300 bin kişiye hizmet verme çabasındayız. Cumartesi, pazar, bazen geceleri de çalışıyoruz. Günlük 350 ile 400 ton çöp. Her gün topladığımız miktar. Kumsalda şişeleri kırmasınlar, çöplerini çöp konteynerlerine atsınlar." diye konuştu.

Ata, "Çöplerini konteynerlere atmasalar bile en azından kırmadan bir yere bıraksınlar, biz toplayacağız onları. Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizi, personelimizi, zabıtamızı, jandarmamızı, can kurtaranlarımızı dinlesinler. Biz bunları kendilerinden rica ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var. Tabii ki bunun yanında Marmara Ereğlisi'nin tarihi çok eski, tarihi birçok yeri var." ifadesini kullandı.