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Politika

Tekirdağ F Tipi'nde kitap yasağına karşı açlık grevi

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Avukat Sezin Uçar Tekirdağ 1 ve 2 No'lu F tipi cezaevlerinde kitap sınırlamasına karşı süresiz açlık grevine başlandığını duyurdu

19 Mart 2013 20:17

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde PKK’lı tutuklular dışında tüm siyasi tutuklular, 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde ise MLKP davası tutukluları, on kitap sınırlamasına ve saldırılara karşı süresiz açlık grevine başladı. Açıklamayı Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Avukat Sezin Uçar yaptı.

Etkin Haber Ajansı'nın haberine göre, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklular Seyfi Polat, Ali Haydar Keleş, Fırat Şaren, Osman Nuri Ocaklı, Ersin Sedefoğlu, İrfan Gerçek, Kenan Kara ve Naci Güner süresiz açlık grevine başladı. 1 No'lu Cezaevi'nde ise PKK davası tutukluları dışındaki tüm siyasi tutuklular süresiz açlık grevinde.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde hücrelerde kişi başına on kitap bulundurulması yönünde alınan karar üzerine, cuma günü hücrelerdeki kitaplara el konulmuş, bu sırada tutukluların da darp edildikleri açıklanmıştı. El koyma sırasında hücrelerin kırılan camlarının geri takılmadığı bu nedenle tutukluların hastalandıkları bildiriliyor.

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