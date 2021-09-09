Tekirdağ'daki tren kazasına liyakat eleştirisi: AKP döneminde TCDD Trafik Dairesi Başkanlığı’na getirilen ilahiyat mezunu Abdullah Özcanlı görevini yürütemiyor!

Adapazarı–Pendik seferini yapan yolcu treni Tuzla Tersane istasyonunda bekleyen yüksek hızlı trene (YHT) çarptı. Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. 7 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Murat Oral, liyakat vurgusu yaparak, "TCDD Trafik Dairesi Başkanlığı’na İBB’nin AKP döneminden bir bürokrat olan Abdullah Özcanlı getirildi. Kendisi 50 günde daire başkanı yapıldı. Özcanlı, ilahiyat fakültesi mezunu ve demiryolları konusunda deneyim sahibi biri değil. Trafik Dairesi Başkanlığı görevini yürütmeye çalışıyor ama yürütemiyor tabii ki. Liyakatsiz bir atama. Bizim tercihimiz demiryollarını bilen insanların yönetici olmasıdır" eleştirisi getirdi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, "Demiryollarında bir slogan vardır... Önce Güvenlik önce emniyet" diyen Oral, "Ama şimdi liyakatsiz atamalar nedeniyle demiryollarında taşlar yerinden oynatıldı. Belediye gibi yönetmeyi düşünüyorlar. BTS üyesi birçok arkadaşımız yapılan hatalara itiraz ettikleri için sürgün edildi" ifadelerini kullandı.

“Trenler süratli olsaydı onlarca ölü olurdu, faciadan dönüldü" diyen Oral, kazaya ilişkin bilgi verdi. Oral, “Kazanın gerçekleştiği hat eski bir hat ve yüksek hızlı tren hattı henüz bitirilmediği için bu hatta alınıyor. Bu hatta yolcu ve yük trenleri birlikte çalıştırılıyor. YHT kırmızı ışıkta duruyor ancak Adapazarı treni ışıkta duramayarak diğer trene çarpıyor. Tampon teması sonucu yaşanan sarsıntıda 7 yolcunun yaralandığı bilgisine sahibiz. Işık ihlali mi yoksa sinyalizasyon hatası mı bunu netleştirmek için şu an erken. Bu daha sonra ortaya çıkar. O nedenle şu aşamada bu konuyla ilgili kimseyi suçlamış olmayalım” diye konuştu.

“Buradaki en önemli sıkıntı YHT hattı bitmediği halde trenin burada çalıştırılmasıdır” diyen Oral, ikinci bir hatanın da liyakatsiz atamalar olduğunu tekrar etti.

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